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05 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Corte imprevisto de agua por reparación de red en dos sectores de la ciudad

Las tareas se extenderán de manera estimada hasta las 16 horas sobre tramos de Roberts y Owen Jones. Quienes cuenten con tanque de reserva no verán afectado el suministro.
Por Redacción Red43

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La prestación del servicio sanitario registra una interrupción transitoria durante la jornada debido a labores operativas de urgencia en la infraestructura urbana.

 

Informamos a la comunidad que en estos momentos se está realizando un corte por tareas de reparación de red de agua.

 

Horario estimado y sectores afectados

 

De acuerdo con lo comunicado oficialmente por el área técnica, el horario estimado de corte se extenderá hasta las 16 horas, tiempo en el que se prevé culminar las maniobras en el terreno para restablecer la presión habitual en las cañerías.

 

Las zonas afectadas corresponden puntualmente a 2 sectores:

 

  • Roberts entre Irigoyen y Pasteur.

     

  • Owen Jones entre Roberts y Humpreys.

     

Recomendaciones a los usuarios

 

Asimismo, se aclaró respecto al impacto en los hogares que los usuarios que cuenten con tanque de reserva obligatorio por ordenanza municipal no se verán afectados por el corte.

 

Ante esta situación y durante el desarrollo de los trabajos en la vía pública, recuerdan a toda la población que cuidar el agua es responsabilidad de todos, instando a realizar un uso solidario y racional de las reservas domiciliarias.

 

T.B

 

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