La Cantina celebra su aniversario con un gran baile campero en La Española

Una destacada propuesta festiva y musical convocará a la comunidad este fin de semana en las instalaciones céntricas de la ciudad. Café & Resto La Cantina del Club celebra su aniversario y lo hará con una gran noche a puro estilo campero este sábado 5 de septiembre desde las 23 horas en la Sociedad Española.

La celebración promete reunir a vecinos y amantes de la música tradicional en una velada pensada para el baile, el encuentro y la diversión popular.

Cartelera artística y bandas invitadas

Para amenizar la noche, la organización dispuso una nutrida cartelera con exponentes del circuito folclórico y campero regional. La fiesta tendrá como presentación especial a Maite Guzmán y su Estilo Campero, una de las voces referentes del género en la región.

Además, la noche contará con bandas invitadas que le pondrán ritmo a la celebración:

Miguelito y su acordeón

Los Cantineros

Amistad Ranchera

Desde la organización invitan a toda la comunidad a ser parte del festejo: “Vení que te esperamos para festejar y brindar juntos”.

Entradas anticipadas y puntos de venta habilitados

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 y ya se pueden conseguir en los siguientes puntos de venta:

Unter Wesche Lencería - @unterwesche

Polirubro Mar Mau - @polirubro_marmau

Nova Studio Hair & Barber (San Martín 838) - @nova_studio12

Para más información, reservas o consultas, los interesados pueden contactarse a través de la cuenta oficial en Instagram: @cantina.delclu.

T.B