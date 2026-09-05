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05 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

La Cantina celebra su aniversario con un gran baile campero en La Española

La cita es este sábado 5 de septiembre desde las 23 horas en la Sociedad Española. Contará con la presentación de Maite Guzmán, bandas en vivo y entradas anticipadas a $15.000.
Por Redacción Red43

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Una destacada propuesta festiva y musical convocará a la comunidad este fin de semana en las instalaciones céntricas de la ciudad. Café & Resto La Cantina del Club celebra su aniversario y lo hará con una gran noche a puro estilo campero este sábado 5 de septiembre desde las 23 horas en la Sociedad Española.

 

La celebración promete reunir a vecinos y amantes de la música tradicional en una velada pensada para el baile, el encuentro y la diversión popular.

 

Cartelera artística y bandas invitadas

 

Para amenizar la noche, la organización dispuso una nutrida cartelera con exponentes del circuito folclórico y campero regional. La fiesta tendrá como presentación especial a Maite Guzmán y su Estilo Campero, una de las voces referentes del género en la región.

 

Además, la noche contará con bandas invitadas que le pondrán ritmo a la celebración:

 

  • Miguelito y su acordeón

     

  • Los Cantineros

     

  • Amistad Ranchera

     

Desde la organización invitan a toda la comunidad a ser parte del festejo: “Vení que te esperamos para festejar y brindar juntos”.

 

Entradas anticipadas y puntos de venta habilitados

 

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 y ya se pueden conseguir en los siguientes puntos de venta:

 

  • Unter Wesche Lencería - @unterwesche

     

  • Polirubro Mar Mau - @polirubro_marmau

     

  • Nova Studio Hair & Barber (San Martín 838) - @nova_studio12

     

Para más información, reservas o consultas, los interesados pueden contactarse a través de la cuenta oficial en Instagram: @cantina.delclu.

 

T.B

 

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