Día del Inmigrante: el emotivo reconocimiento a Griselda De Sa en Esquel

En el marco del Día Nacional del Inmigrante, este 4 de septiembre se realizó en Esquel un acto conmemorativo en el Monumento de las Banderas, donde se destacó el aporte de las distintas colectividades a la identidad cultural de la ciudad.

Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento a Griselda De Sa, representante de la colectividad brasileña, por su trayectoria y por su compromiso con la difusión de la cultura de Brasil en Esquel.

Griselda nació en Bernardo de Irigoyen, en la frontera entre Argentina y Brasil, y pasó gran parte de su infancia y juventud en el vecino país. Años después llegó a Esquel, donde formó su familia y comenzó a participar activamente en distintas propuestas vinculadas a la cultura brasileña.

El reconocimiento puso en valor su trayectoria y el trabajo realizado para mantener vivas sus raíces y fortalecer la presencia de la colectividad brasileña en la ciudad.

Durante el acto también brindó unas palabras Malena Arzamendia, integrante de la colectividad paraguaya, quien destacó el significado de las historias de quienes llegaron a la Patagonia desde distintos lugares.

“Hoy no venimos a hablar solamente de inmigración, venimos a hablar de personas, de hombres, mujeres, familias, que un día dejaron atrás su hogar para comenzar de nuevo, buscando trabajo, huyendo de situaciones difíciles o simplemente soñando con un futuro mejor”, expresó.

Arzamendia también remarcó que conservar las raíces no significa dejar de pertenecer al nuevo lugar. “Migrar no significa olvidar de dónde venimos, sino aprender a construir un nuevo hogar sin perder quiénes somos”, sostuvo.

Finalmente, destacó la importancia de transmitir las tradiciones a las nuevas generaciones y mantener vivo el vínculo entre las diferentes culturas que forman parte de la comunidad.

R.G