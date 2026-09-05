-5°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 05 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Gualjaina
05 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Gualjaina será sede de una capacitación abierta sobre RCP y uso de DEA

La propuesta se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre en el Centro Comunitario. Está destinada a vecinos, instituciones y organizaciones que deseen incorporar conocimientos para responder ante una emergencia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Gualjaina recibirá los días 12 y 13 de septiembre una jornada de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA), orientada a brindar herramientas fundamentales para intervenir durante los primeros minutos de una situación crítica.

 

El encuentro tendrá lugar en el Centro Comunitario y comenzará el sábado 12, a las 10:00 horas. La convocatoria es abierta a toda la comunidad, además de instituciones y organizaciones interesadas en adquirir estos conocimientos.

 

Bajo la consigna “Aprendé a actuar, podés salvar una vida”, durante las jornadas se abordarán maniobras de RCP y el correcto uso del DEA, recursos que pueden resultar determinantes mientras se aguarda la llegada de asistencia especializada.

 

La formación estará a cargo del oficial ayudante Alberto Ciro Alecio, de Bomberos Voluntarios de Trevelin, coordinador pedagógico de la Dirección Provincial de Capacitación de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios e instructor de RCP y DEA ACES AIDER.

 

La actividad contará con certificación de ACES AIDER y es impulsada con la participación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y Bomberos Voluntarios de Gualjaina.

 

Saber cómo reaccionar cuando cada minuto cuenta puede marcar una diferencia. La iniciativa busca que más personas cuenten con herramientas concretas para brindar una primera respuesta y acompañar a quien atraviesa una emergencia hasta la llegada de los equipos especializados.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Dos allanamientos en Trevelin por una investigación de caza furtiva
2
 Una discusión terminó en tragedia en Chubut
3
 Temporada de Tulipanes 2026: Fechas confirmadas, valores y claves para la visita
4
 Haydee Castro llevó los sabores y la identidad de Esquel al Mundial de la Empanada
5
 “El esquí me permite disfrutar con mis amigos”
1
 Chubut implementa cobro electrónico y telepeaje en sus Áreas Protegidas
2
 Trevelin: artesanas, senderismo y tradiciones en el Día de la Mujer Originaria
3
 Corte imprevisto de agua por reparación de red en dos sectores de la ciudad
4
 La Cantina celebra su aniversario con un gran baile campero en La Española
5
 Advierten sobre el riesgo de un aluvión glaciar que afectaría a El Chaltén
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -