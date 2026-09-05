Gualjaina será sede de una capacitación abierta sobre RCP y uso de DEA

Gualjaina recibirá los días 12 y 13 de septiembre una jornada de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA), orientada a brindar herramientas fundamentales para intervenir durante los primeros minutos de una situación crítica.

El encuentro tendrá lugar en el Centro Comunitario y comenzará el sábado 12, a las 10:00 horas. La convocatoria es abierta a toda la comunidad, además de instituciones y organizaciones interesadas en adquirir estos conocimientos.

Bajo la consigna “Aprendé a actuar, podés salvar una vida”, durante las jornadas se abordarán maniobras de RCP y el correcto uso del DEA, recursos que pueden resultar determinantes mientras se aguarda la llegada de asistencia especializada.

La formación estará a cargo del oficial ayudante Alberto Ciro Alecio, de Bomberos Voluntarios de Trevelin, coordinador pedagógico de la Dirección Provincial de Capacitación de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios e instructor de RCP y DEA ACES AIDER.

La actividad contará con certificación de ACES AIDER y es impulsada con la participación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios y Bomberos Voluntarios de Gualjaina.

Saber cómo reaccionar cuando cada minuto cuenta puede marcar una diferencia. La iniciativa busca que más personas cuenten con herramientas concretas para brindar una primera respuesta y acompañar a quien atraviesa una emergencia hasta la llegada de los equipos especializados.