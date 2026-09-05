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05 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel tendrá un sábado frío y sin lluvias, con una máxima de 5°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, despejado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. La mínima será de -5°C y no se esperan precipitaciones.
Por Redacción Red43

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El sábado comenzará con temperaturas bajo cero y condiciones estables en Esquel. Durante la madrugada se esperan -2°C, mientras que la mínima de -5°C se registraría durante la mañana.

 

El cielo estará algo nublado durante las primeras horas, aunque hacia la tarde se prevé que se presente despejado, con una temperatura máxima de 5°C. Para la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 2°C.

 

En cuanto al viento, durante la madrugada se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del sudeste. Por la mañana aumentará a entre 13 y 22 km/h, manteniendo la misma dirección. Durante la tarde será del este, mientras que por la noche rotará al noroeste.

 

El SMN indica además que no hay probabilidad de precipitaciones, con un 0% previsto para los cuatro períodos de la jornada.

 

 

 

R.G

 

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