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05 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Trafken Kimün organiza una salida guiada al Quemado en Sierra Colorada

Una experiencia de senderismo para disfrutar de vistas panorámicas en Sierra Colorada. La propuesta incluye una parada gastronómica y las reservas ya están abiertas.
Por Redacción Red43

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Una nueva propuesta de turismo activo y contacto con la naturaleza se desarrollará en el paraje cordillerano de Sierra Colorada. A través de la organización de Trafken Kimün, invitan a la comunidad y visitantes a sumarse a la "Caminata al Quemado", una experiencia al aire libre diseñada para recorrer los senderos del sector y contemplar vistas panorámicas de la región.

 

La actividad está programada para este sábado 5 de septiembre, con horario de inicio a las 14:30 hs.

 

Panorámicas de montaña y merienda en La Casita de Lala

 

La excursión invita a los participantes a vivir la experiencia de alcanzar la cima del cerro y disfrutar del imponente paisaje que ofrece el entorno cordillerano, con la posibilidad adicional de contar con presencia de nieve durante el recorrido según las condiciones climáticas del momento.

 

Al término de la marcha por la montaña, la actividad continuará en el establecimiento tradicional La Casita de Lala, donde los caminantes compartirán una rica merienda que se encuentra incluida dentro de la propuesta de la jornada.

 

Información y reservas

 

Para coordinar la participación, consultar detalles sobre el equipo necesario o asegurar un lugar en la salida guiada, los interesados deben comunicarse al número de contacto habilitado para reservas y consultas: 2945-697168.

 

T.B

 

 

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