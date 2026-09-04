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Por Redacción Red43

La Exposición de Ovinos volvería entre enero y febrero tras ser suspendida el año pasado

Oscar De Knolseissen anticipó que trabajan para recuperar la tradicional exposición ovina, suspendida el año pasado por la situación que atravesaban productores y cabañeros afectados por los incendios.
Por Redacción Red43

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Luego de la realización de la 49° Exposición Bovina, la Sociedad Rural trabaja con la expectativa de retomar la Exposición de Ovinos, que podría realizarse entre enero y febrero de 2027, luego de haber sido suspendida el año pasado.

 

Oscar De Knolseissen explicó que la suspensión de la edición anterior estuvo vinculada a la situación que atravesaban distintos productores y cabañeros de la región a raíz de los incendios.

 

“Después de la expo bovina, calculo que vamos a tener la exposición de ovinos, eso va a ser entre enero y febrero seguramente”, señaló.

 

En ese sentido, sostuvo que existe la intención de recuperar la actividad y volver a realizarla con normalidad. “Este año calculo que vamos a reactivar nuevamente porque también se había suspendido por una cuestión de justamente la problemática de los incendios, que había muchos productores y cabañeros que estaban afectados en ese momento”, explicó.

 

De Knolseissen remarcó que mantienen el contacto con los productores y manifestó su expectativa de concretar nuevamente el encuentro. “Así que esperemos que este año podamos revertir esa situación y la podamos hacer normalmente”, afirmó.

 

Finalmente sostuvo: “Este año creo que en principio se va a hacer normalmente”.

 

 

 

R.G

 

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