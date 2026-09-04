Haydee Castro llevó los sabores y la identidad de Esquel al Mundial de la Empanada

Esquel tuvo este viernes su lugar en el 2° Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada 2026. Pasadas las 13:00 horas, Haydee Castro, de Baruch Pizzas, realizó su presentación llevando ante el certamen una propuesta en la que buscó mostrar productos locales y parte de la identidad patagónica.

El encuentro es organizado por APYCE, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina, y se desarrolla desde el miércoles 2 hasta este viernes 4 de septiembre en La Rural de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de HOTELGA.

Precisamente, este viernes corresponde a la tercera jornada de clasificación y el programa oficial incluye las categorías Empanada Argentina y Empanada Regional, además de la posterior definición del Campeón Mundial de la Empanada 2026.

Para Haydee, llegar hasta allí significó también una oportunidad para mostrar de dónde viene.

Su elaboración reunió cordero, morilla, queso ahumado patagónico y harina de rosa mosqueta, ingredientes elegidos para darle a su empanada un marcado carácter regional.

“Vine a mostrar los productos locales”, expresó Castro al explicar el sentido de la propuesta presentada en el Mundial.

Pero hubo un detalle que hizo que su participación tuviera un significado especial para Esquel.

Durante su presentación, las montañas formaron parte del fondo y La Trochita estuvo presente en la puesta, acompañando visualmente una elaboración que ya llevaba a la Patagonia en sus ingredientes.

“Traje también lo que es La Trochita, para traer de lo nuestro acá, para mostrar lo que tenemos”, contó la esquelense.

La imagen no pasó inadvertida para quienes conocen Esquel. El Viejo Expreso Patagónico forma parte de la historia de la ciudad y es uno de sus símbolos más reconocidos. Verlo acompañando la presentación, junto a las montañas, permitió que la participación trascendiera la receta y mostrara también el lugar de origen de su creadora.

El Mundial organizado por APYCE reúne a profesionales que llegan a demostrar sus habilidades y creatividad en diferentes especialidades. La entidad destacó que esta segunda edición busca poner en valor el trabajo y el talento de quienes forman parte del sector gastronómico y proyectarlos a nivel internacional.

Además, el reglamento contempla trofeos para el primero, segundo y tercer puesto de cada categoría, mientras que el cierre del certamen incluye el acto de premiación en el que se anunciará al ganador del Campeonato Mundial de la Empanada 2026.

En medio de una competencia de alcance internacional, Haydee Castro eligió contar de dónde viene de una manera sencilla: a través de los sabores y de imágenes que identifican a su tierra.

Cordero, rosa mosqueta, morilla y queso ahumado llevaron el sello gastronómico de la Patagonia; las montañas y La Trochita completaron una presentación con una fuerte referencia a Esquel.

Este viernes, por unos minutos, una empanada fue también una manera de mostrar nuestra región. Y mientras Haydee presentaba su creación ante el Mundial, Esquel estuvo allí, representado en sus productos, sus montañas y uno de los símbolos más queridos por los esquelenses: La Trochita.