Una discusión terminó en tragedia en Chubut

El hecho ocurrió durante la noche del jueves en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia, donde un hombre murió luego de recibir dos disparos durante una violenta discusión.

La Policía recibió un llamado cerca de las 21 horas que alertaba sobre dos personas heridas de arma de fuego en un domicilio de calle Gabriel Barceló al 600. Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre y a una mujer con heridas de bala.

El hombre presentaba dos impactos y murió en el lugar como consecuencia de la gravedad de las lesiones. La mujer, en tanto, recibió un disparo en una de sus piernas y fue trasladada al Hospital Regional, donde permanece fuera de peligro.

Un enfrentamiento que terminó a los tiros

De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los investigadores, la víctima habría llegado al domicilio donde se encontraba una pareja y, una vez en el interior, comenzó una discusión.

Según explicó el jefe de la Unidad Regional, comisario Cristian Mulero, existía un vínculo previo entre la víctima y el presunto autor de los disparos.

En medio del enfrentamiento, la víctima habría exhibido un arma de fuego y se produjo un forcejeo. Durante la pelea se efectuó un primer disparo que alcanzó a la mujer.

Luego, el presunto autor habría logrado quitarle el arma a la víctima y le efectuó dos disparos. Uno de los proyectiles habría afectado una arteria femoral, provocándole una importante pérdida de sangre.

Hay un detenido

Poco después del hecho, la Policía detuvo al hombre señalado como presunto autor del homicidio.

“Tenemos detenido al presunto autor del hecho”, confirmó Mulero, quien además señaló que las tres personas directamente involucradas —la víctima, el detenido y la mujer herida— son de nacionalidad dominicana.

Durante la madrugada también fueron demorados otros dos hombres que se encontraban en el lugar. Sin embargo, posteriormente se estableció que no habían participado del homicidio y recuperaron la libertad.

La investigación continúa bajo intervención de la Fiscalía y la División de Investigaciones, que busca determinar qué originó la discusión y reconstruir con precisión cómo ocurrió el enfrentamiento.

Foto e información: ADNsur.

MA