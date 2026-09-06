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06 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Accesos en la cordillera: el parte de tránsito para hoy

Los partes viales confirmaron que las carreteras cordilleranas están transitables con precaución por la presencia de heladas, sectores con barro en el ripio y banquinas, y riego preventivo de sal.
Por Redacción Red43

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En el tramo de la Ruta Nacional 40 que va de El Bolsón a Esquel, la calzada presenta sal en sectores y banquinas inestables. Asimismo, la conexión desde Cholila hacia Esquel por la Ruta Provincial 71 requiere atención por heladas.

 

Entre Esquel y Trevelin sobre la Ruta Nacional 259, se debe transitar con cautela por asfalto húmedo, sal aplicada por prevención y banquinas con barro. Hacia el Parque Nacional Los Alerces y la Villa Futalaufquen, los accesos registran heladas.

 

En el trayecto de Trevelin a Corcovado por la Ruta Provincial 17 hay sectores helados y ripio con barro. En el tramo Trevelin al límite con Futaleufú (Ruta 259), la calzada de ripio presenta humedad, barro y maquinarias trabajando en mantenimiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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