Accesos en la cordillera: el parte de tránsito para hoy

En el tramo de la Ruta Nacional 40 que va de El Bolsón a Esquel, la calzada presenta sal en sectores y banquinas inestables. Asimismo, la conexión desde Cholila hacia Esquel por la Ruta Provincial 71 requiere atención por heladas.

Entre Esquel y Trevelin sobre la Ruta Nacional 259, se debe transitar con cautela por asfalto húmedo, sal aplicada por prevención y banquinas con barro. Hacia el Parque Nacional Los Alerces y la Villa Futalaufquen, los accesos registran heladas.

En el trayecto de Trevelin a Corcovado por la Ruta Provincial 17 hay sectores helados y ripio con barro. En el tramo Trevelin al límite con Futaleufú (Ruta 259), la calzada de ripio presenta humedad, barro y maquinarias trabajando en mantenimiento.

EBW