Pilosella: el enemigo silencioso que destruye los pastizales patagónicos

El Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria releva, sistematiza y actualiza de manera permanente la información sobre las plagas que afectan a los vegetales en la Argentina. Esta tarea resulta la base que permite determinar el estatus fitosanitario del país y sostener los compromisos internacionales que rigen el comercio agrícola.

En este contexto, se emitió un alerta sobre la Pilosella officinarum, conocida vulgarmente como pilosella o vellosilla, una planta herbácea originaria de Eurasia. Se trata de una maleza con hojas que crecen pegadas al suelo en forma de roseta y que se expande mediante estolones que enraizan, generando parches continuos que cubren el terreno y desplazan a la vegetación nativa por competencia directa.

Entre sus efectos más relevantes se destacan el bloqueo físico del espacio y la luz, lo que impide que germinen o se establezcan pastos forrajeros y dificulta la regeneración de arbustos autóctonos. Además, genera competencia por agua y nutrientes mediante un denso sistema que capta con eficiencia la humedad superficial, alterando también las condiciones del suelo al producir una acidificación en la capa donde se asienta.

Por sus pelos y baja calidad nutricional, el ganado evita consumirla. Esto provoca una presión de pastoreo selectiva donde los animales concentran el consumo sobre otras especies, dejando el terreno libre para que la pilosella continúe expandiéndose. Como resultado, realiza un reemplazo progresivo de la vegetación nativa que genera una pérdida de productividad forrajera y de diversidad biológica, un proceso especialmente sensible en la estepa patagónica.

El Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas funciona como una plataforma oficial y pública para recopilar y dar a conocer la presencia o ausencia de plagas que afectan a los cultivos y vegetales. Comunicar la detección de una sospecha de plaga en un lugar nuevo permite al organismo activar medidas de manera oportuna y sostener el patrimonio agrícola nacional. Ante cualquier sospecha de presencia de esta especie en una nueva zona, se debe informar a la oficina del Senasa más cercana, por correo a dief@senasa.gob.ar o vía WhatsApp al 1135859810.

EBW