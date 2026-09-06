Un jubilado de Rawson recibió $15 millones del Telebingo Chubutense

Un jubilado de la ciudad de Rawson recibió un total de $15 millones de pesos correspondientes a la Cuarta Ronda a Bingo del sorteo del Telebingo Chubutense realizado el pasado 22 de agosto. El acto de entrega formal se llevó a cabo en la Agencia 1001, de Eduardo Engrassi, comercio donde se comercializó el cartón ganador.

Durante la presentación del premio, el gerente general de Lotería del Chubut, Damián Pieroni, valoró el impacto de esta nueva entrega en la comunidad. "En este caso se trata de una suma millonaria para un jubilado de Rawson", expresó el funcionario, destacando el valor que representa este dinero para el apostador local.

Asimismo, Pieroni subrayó el acompañamiento continuo del público chubutense hacia el juego provincial y la finalidad social de los fondos recaudados. "La gente acompaña al Telebingo, que es un producto de la provincia y que vuelve siempre en acción social que es la parte más interesante y más linda que tenemos nosotros para poder hacer esta devolución a la gente", remarcó el directivo de Lotería.

Por su parte, Eduardo Engrassi, permisionario de la Agencia 1001 desde hace casi cuatro décadas, recordó la trayectoria de su espacio comercial y la cantidad de ganadores que han pasado por el lugar. "El primer Telebingo que se sorteó en Navidad del año 2000 el premio lo vendimos nosotros, de ahí en más entregamos casas, camiones y estimo que 40 coches en estos 26 años", relató sobre su experiencia vendiendo los cartones del juego oficial.