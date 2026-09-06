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06 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Canciones e intimidad: Nadia Larcher llega a Esquel con un show en vivo

La reconocida artista catamarqueña ofrecerá este domingo un recital íntimo junto al guitarrista Pedro Rossi en el Centro Cultural Melipal, con un recorrido por sus temas y adelantos de su nuevo disco. 
Por Redacción Red43

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La cantora catamarqueña Nadia Larcher se presenta hoy domingo 6 de septiembre por primera vez en Esquel, en un concierto junto al guitarrista Pedro Rossi. El espectáculo iniciará a las 21:00 horas en el Centro Cultural Melipal, configurando una velada pensada para detener el ritmo cotidiano y compartir la música popular a partir de la cercanía y la escucha atenta.

 

En esta oportunidad, la intérprete repasará el repertorio de su producción Trinar la Flor y adelantará composiciones pertenecientes a su próximo material discográfico. El evento reúne a dos destacados referentes de la escena musical nacional en el escenario del auditorio municipal.

 

Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y pueden conseguirse en la plataforma entradaweb.com, con enlace disponible en las redes de @culturaesquel, o bien a través de la cuenta @plexo.patagonia. Se recuerda al público que los menores abonan pase a partir de los 6 años.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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