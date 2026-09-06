Canciones e intimidad: Nadia Larcher llega a Esquel con un show en vivo

La cantora catamarqueña Nadia Larcher se presenta hoy domingo 6 de septiembre por primera vez en Esquel, en un concierto junto al guitarrista Pedro Rossi. El espectáculo iniciará a las 21:00 horas en el Centro Cultural Melipal, configurando una velada pensada para detener el ritmo cotidiano y compartir la música popular a partir de la cercanía y la escucha atenta.

En esta oportunidad, la intérprete repasará el repertorio de su producción Trinar la Flor y adelantará composiciones pertenecientes a su próximo material discográfico. El evento reúne a dos destacados referentes de la escena musical nacional en el escenario del auditorio municipal.

Las entradas generales tienen un valor de $20.000 y pueden conseguirse en la plataforma entradaweb.com, con enlace disponible en las redes de @culturaesquel, o bien a través de la cuenta @plexo.patagonia. Se recuerda al público que los menores abonan pase a partir de los 6 años.

EBW