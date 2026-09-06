Rutas en Chubut: estado actualizado

Vialidad Nacional difundió el segundo reporte oficial del día sobre la transitabilidad en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Chubut, correspondiente a las 16:00 horas. Según la información suministrada por el organismo, las arterias se mantienen transitables con precaución.

En los tramos cordilleranos y empalmes sobre las Rutas 40 y 259, se registra calzada normal con distribución de sal en varios sectores para prevenir heladas, sumado a la presencia de baches y banquinas inestables o con acumulaciones de barro. Asimismo, se advierte sobre personal y maquinaria vial realizando tareas de mantenimiento en pista, junto con el riesgo por presencia de animales sueltos en las banquinas.

En tanto, en las Rutas Nacionales 3 y 25 la visibilidad se presenta buena con cielo despejado, aunque persisten ráfagas de viento, deformaciones en la calzada y desvíos señalizados. En el acceso norte a Trelew continúan los trabajos viales con un desvío habilitado, mientras que en el sector de Las Plumas a Los Altares se solicita transitar con atención por tramos de ripio. En las rutas hacia los pasos fronterizos y la Ruta 260 se registran banquinas de ripio húmedas con barro.

EBW