Prevención y conciencia: el mensaje de los Bomberos de Esquel

Durante el mes dedicado a la prevención del suicidio, conocido internacionalmente como Septiembre Amarillo, los Bomberos Voluntarios de Esquel compartieron una sentida publicación en sus canales oficiales dirigida a toda la comunidad. El mensaje busca visibilizar las luchas personales y brindar apoyo a quienes atraviesan momentos difíciles.

Desde la institución destacaron la relevancia de empatizar con el entorno y derribar el estigma social que rodea a la búsqueda de asistencia. "Para vos, que hoy estás luchando en silencio… Tal vez nadie vea cuánto te cuesta levantarte, sonreír o seguir adelante. Tal vez sientas que ya no podés más, pero no tenés que atravesarlo en soledad", expresaron en el escrito difundido en sus redes sociales.

Asimismo, remarcaron que manifestar las emociones no debe verse como un signo de vulnerabilidad, sino como una puerta de salida al aislamiento. "Hablar no te hace débil. Pedir ayuda tampoco. A veces, dar ese pequeño paso y decir 'no estoy bien' puede abrir una puerta. Tu dolor importa. Tu vida importa. Vos importás", señalaron los bomberos en el texto publicado.

El pronunciamiento concluye con una apelación a la solidaridad, recordando el papel fundamental del entorno para escuchar sin juzgar y acompañar en momentos de crisis. "Si hoy todo parece oscuro, buscá una mano, una voz, alguien que pueda escucharte sin juzgarte. Y si conocés a alguien que está sufriendo, acercate, preguntale cómo está y quedate a escuchar. Porque a veces, estar ahí puede significar mucho más de lo que imaginamos", enfatizaron desde el cuartel bajo la premisa de que "entre todos nos cuidamos".