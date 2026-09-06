En el aniversario de El Hoyo, Ignacio Torres anunció inversiones en viviendas, gas e infraestructura

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, encabezó el acto oficial por el 73° aniversario de El Hoyo en el predio deportivo de la localidad. Durante la jornada, el mandatario inauguró la nueva oficina del Registro Civil, entregó llaves de viviendas a familias del lugar y habilitó la Casa Refugio destinada a mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia. Además, mediante el Plan Galina, rubricó convenios para la construcción de unidades habitacionales, obras de adoquines, extensión de la red de gas, la puesta en valor del Museo Histórico y el impulso al sector turístico y laboral.

En su discurso, el titular del Ejecutivo chubutense remarcó el valor del trabajo en la zona tras las contingencias climáticas e incendios. Torres sostuvo: "Tanto El Hoyo como la Comarca Andina son un ejemplo de superación". En ese sentido, destacó la labor municipal y agregó: "Hizo lo que tiene que hacer alguien que se dedica a gobernar: gestionar para la gente, sin pensar en el qué dirán ni en el costo político".

Respecto a la provisión de servicios e infraestructura energética, el mandatario indicó que iniciativas como el soterramiento de la línea de alta tensión y los trabajos en la línea de El Coihue fueron posibles por el aporte de la comunidad. Torres expresó: "Ese esfuerzo permitirá que las localidades de la Comarca Andina puedan pensarse a veinte años o más, sin problemas de cortes de luz. Estas son las obras que hacen la diferencia, porque ya no son promesas: son una realidad".

En el plano educativo, se repasaron los avances del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 7727, estimando su habilitación para el próximo ciclo. Al abordar la planificación de servicios básicos, el Gobernador señaló: "Estamos poniendo el eje en obras fundamentales que, para muchos, no son redituables electoralmente, pero para nosotros son las más necesarias, porque representan un acto de justicia para una región donde muchas familias todavía no tienen acceso al gas".

La actividad oficial contó con la presencia del intendente local, César Salamín, acompañado por jefes comunales de la Comarca Andina y de El Bolsón, legisladores, ministros, veteranos de Malvinas y delegaciones escolares. A lo largo del acto se rubricó el acuerdo para resguardar la Canoa Monóxila patrimonial en el museo de la localidad, se entregó equipamiento social a catorce entidades por parte de Lotería del Chubut y se formalizaron capacitaciones laborales en jardinería e invernaderos. Asimismo, se firmó un convenio para mejoras integrales en el Club Social y Deportivo El Hoyo y se entregaron reconocimientos a la atleta Ema Gorognano y a empleados municipales de trayectoria.