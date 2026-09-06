Cómo es la nueva plataforma web de la Universidad del Chubut

La Universidad del Chubut presentó la renovación de su portal web oficial, udc.edu.ar, en el marco de su proceso de modernización institucional. La nueva plataforma fue diseñada con un criterio centrado en las personas, priorizando las necesidades de consulta de los usuarios por sobre la organización interna de la casa de estudios.

El sitio rediseñado modifica la estructura de sus contenidos para ofrecer accesos diferenciados según el perfil de cada visitante, ya sea estudiante, aspirante, docente, persona graduada, personal técnico o público en general. Esta organización permite ingresar directamente a la información y herramientas requeridas por cada sector.

Entre las herramientas implementadas se encuentra un buscador interactivo de oferta académica que reúne la información de las carreras en un solo espacio. El sistema permite aplicar filtros por escuela, extensión áulica y modalidad de cursada para acceder a planes de estudio, perfiles profesionales, duración de las propuestas y fechas de inscripción.

La navegación de la plataforma suma elementos como un diseño basado en tarjetas visuales, nube de etiquetas y un rotador de accesos para acelerar el ingreso a noticias, solicitudes de becas, calendarios académicos y trámites administrativos.

La interfaz fue desarrollada para adaptarse a dispositivos móviles e incluye criterios de accesibilidad e inclusión digital. El entorno permite configurar parámetros de visualización como contraste y tipografía para adecuar la pantalla a las necesidades de personas con discapacidad visual o baja visión.

Con esta actualización, la Universidad del Chubut busca simplificar el acceso a los datos institucionales y a los servicios que utiliza diariamente la comunidad universitaria.

EBW