Lago Puelo: 10 enfermeros ingresan al hospital rural a partir de octubre

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud conducida por Sergio Wisky, incorporará 10 enfermeros al Hospital Rural de Lago Puelo con el objetivo de reforzar la calidad de atención y optimizar los servicios prestados a la comunidad.

Los nuevos profesionales ingresarán al sistema sanitario público provincial a partir del 1° de octubre. Su contratación surge de una convocatoria pública realizada por la cartera sanitaria que contó con la postulación de 234 inscriptos.

El proceso de evaluación y selección estuvo coordinado por el director provincial de Enfermería, Horacio Alen, el jefe de la División de Capacitación de Enfermería, Pedro Vandiani, la jefa de la División de Enfermería del Área Esquel, Verónica Jaramillo, el director del Hospital de Lago Puelo, Gabriel Guevara, y el jefe de Enfermeros, Sergio Yañez.

La incorporación de este recurso humano se lleva a cabo en el marco de la próxima inauguración del nuevo edificio hospitalario de Lago Puelo, una obra ejecutada por el Gobierno provincial con fondos propios. La medida forma parte de un plan de gestión centrado en dotar de personal a los centros de salud, sumar equipamiento de alta tecnología y mejorar la infraestructura sanitaria en Chubut.

EBW