°
-3°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 07 de Septiembre de 2026
RED43 comarca-andina
06 de Septiembre de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Lago Puelo: 10 enfermeros ingresan al hospital rural a partir de octubre

Los profesionales ingresarán al sistema sanitario provincial a partir del 1° de octubre. La medida responde a la próxima inauguración del nuevo centro de salud construido en la localidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud conducida por Sergio Wisky, incorporará 10 enfermeros al Hospital Rural de Lago Puelo con el objetivo de reforzar la calidad de atención y optimizar los servicios prestados a la comunidad.

 

Los nuevos profesionales ingresarán al sistema sanitario público provincial a partir del 1° de octubre. Su contratación surge de una convocatoria pública realizada por la cartera sanitaria que contó con la postulación de 234 inscriptos.

 

El proceso de evaluación y selección estuvo coordinado por el director provincial de Enfermería, Horacio Alen, el jefe de la División de Capacitación de Enfermería, Pedro Vandiani, la jefa de la División de Enfermería del Área Esquel, Verónica Jaramillo, el director del Hospital de Lago Puelo, Gabriel Guevara, y el jefe de Enfermeros, Sergio Yañez.

 

La incorporación de este recurso humano se lleva a cabo en el marco de la próxima inauguración del nuevo edificio hospitalario de Lago Puelo, una obra ejecutada por el Gobierno provincial con fondos propios. La medida forma parte de un plan de gestión centrado en dotar de personal a los centros de salud, sumar equipamiento de alta tecnología y mejorar la infraestructura sanitaria en Chubut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Q.E.P.D. Hugo Adrián Molina
2
 “El Cachi” González: el hombre que hizo de la amabilidad su sello
3
 Un evento nacional dejó sin luz a varios barrios de Esquel
4
 Todo lo que ofrecerá la 49° Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón
5
 “Mi origen está acá, mi raíz”: Daniela Almendra y una memoria que sigue llegando a las aulas
1
 Buscan posicionar los paisajes chubutenses en producciones cinematográficas
2
 Capacitaciones en Camarones para prevenir la trata de personas
3
 Aterrizaje en primera persona: el video de Antonio Laje en la pista de Esquel
4
 Fontana de Trevelin se trajo un “puntazo” de Villa La Angostura
5
 Nueve días de ciencia abierta y libre para toda la comunidad en Esquel
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -