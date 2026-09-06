Capacitaciones en Camarones para prevenir la trata de personas

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Municipalidad de Camarones, llevó adelante una jornada de capacitación centrada en la prevención, detección temprana y abordaje del delito de trata de personas. La actividad fue organizada por la Dirección de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas en articulación con el área de Acción Social municipal, bajo la coordinación de Morena García Pazos, titular del organismo provincial, y Ricardo Huenchul, representante del área local.

Durante el encuentro, del que participaron efectivos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Prefectura Naval Argentina y la Comisaría de la Mujer de la Policía del Chubut, se expusieron las características de esta problemática, sus distintas modalidades y las señales de alerta fundamentales para advertir situaciones de explotación en el territorio. Además de los conceptos teóricos, las fuerzas de seguridad analizaron casos prácticos orientados a sus funciones específicas para debatir sobre los mecanismos de intervención correspondientes.

Esta capacitación representa el inicio de una serie de jornadas previstas en Camarones para diversos actores e instituciones de la comunidad. El propósito del programa es reforzar las capacidades locales en la detección temprana del delito y consolidar la articulación entre organismos provinciales, municipales y fuerzas de seguridad para asegurar intervenciones oportunas.