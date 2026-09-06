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06 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Buscan posicionar los paisajes chubutenses en producciones cinematográficas

Cultura inició el registro de escenarios en la Meseta y la Cordillera para sumar a Chubut al buscador del INCAA y armar una base de datos propia para futuras filmaciones. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, mediante la Subsecretaría de Cultura, lleva adelante un relevamiento de locaciones audiovisuales en distintos puntos de la provincia para identificar, registrar y sistematizar escenarios que resulten de interés para producciones cinematográficas y audiovisuales. La iniciativa busca incorporar espacios al Buscador de Locaciones de Argentina Film Commission, perteneciente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), facilitando a productores y realizadores la búsqueda de escenarios. A su vez, el trabajo permitirá conformar una base propia de datos provincial que se ampliará progresivamente.

 

 

 

En esta primera etapa, el relevamiento se concentró en la Meseta y la Cordillera chubutense con la documentación de paisajes en Valle de los Altares, El Maitén, Cushamen y Gualjaina. La información recopilada conformará un registro organizado para los equipos de búsqueda de locaciones. Esta instancia inicial continuará con la suma de nuevas localidades de todo el territorio chubutense para lograr un relevamiento integral que posicione a la provincia como un escenario con amplia diversidad para la industria audiovisual.

 

 

 

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