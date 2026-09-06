Nueve días de ciencia abierta y libre para toda la comunidad en Esquel

El Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP) invita a participar de la tercera edición de "Descubre el CIEMEP: Jornadas de Ciencia Abierta". La propuesta se desarrollará en una versión extendida entre el 1 y el 9 de octubre, ofreciendo actividades orientadas a acercar el conocimiento científico y la naturaleza a vecinos de todas las edades.

A lo largo de nueve días, el personal de investigación del instituto compartirá sus tareas cotidianas mediante muestras fotográficas, talleres, charlas, salidas de campo y un espacio de exploración lúdico e interactivo. La agenda está pensada para estudiantes, familias y público en general con el objetivo de generar espacios de aprendizaje sobre la diversidad natural y cultural de la región.

El programa comenzará el jueves 1 de octubre a las 11 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal con la inauguración de la muestra fotográfica "Donde nace la pregunta. Relatos del trabajo de campo". Al día siguiente, el 2 de octubre a las 19:30 horas, se dictará un curso introductorio de entomología enfocado en insectos acuáticos.

Dentro de las actividades destacadas se encuentra el Espacio de Exploración, pactado para el lunes 5 de octubre de 9:30 a 20 horas. La jornada incluirá una feria de ciencias, experiencias participativas, muestra de libros y material didáctico. Asimismo, se ofrecerán talleres con inscripción previa, entre ellos "Pintando la Patagonia: un viaje entre arte y ciencia", que combina el uso de la acuarela con la divulgación científica y cuya fecha exacta se confirmará en los próximos días.

La propuesta se completará con dos salidas de campo guiadas. La primera será el martes 6 de octubre a las 10 horas bajo el título "Conociendo algunos habitantes de la Laguna La Zeta", donde se abordarán las comunidades de plantas e invertebrados. La segunda recorrerá el sector de La Cascada el viernes 9 de octubre a las 14 horas, planteada como un punto de encuentro entre la cultura local y la naturaleza.

Todas las actividades son de entrada libre y gratuita. Las personas interesadas en realizar consultas presenciales pueden dirigirse a la sede de Roca 780 en el horario de 8:30 a 15 horas, mientras que los grupos escolares pueden gestionar su inscripción a través del correo electrónico infociemep@comahue-conicet.gob.ar.