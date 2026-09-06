Fontana de Trevelin se trajo un “puntazo” de Villa La Angostura

En el marco de la 2° fecha de la Zona 7 de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur, Fontana de Trevelin protagonizó una remontada épica al igualar 2 a 2 frente a Cruz del Sur de Bariloche en condición de visitante.

El conjunto "Rojinegro" comenzó cuesta arriba y caía por dos goles. Sin embargo, mostró carácter para reaccionar a tiempo: Sebastián Barrera descontó de penal y, más tarde, Carlos Sanhueza estampó el empate definitivo para traerse un "puntazo" a casa.

Con este resultado, el elenco de Daniel Monsalve mantiene las chances, más que claras, para continuar en carrera, remarcando que el próximo fin de semana jugará nuevamente como visitante en este casi ante Puerto Moreno, quien cayó en sus dos presentaciones que jugó hasta el momento, ya que ayer perdió con Estudiantes Unidos (líder, con puntaje ideal) por dos a cero (foto archivo).

LAS CHICAS SAN MARTÍN DE ESQUEL CELEBRARON EN LOS PENALES

Por el Torneo Regional Femenino de la Primera División, las chicas de San Martín de Esquel lograron una clasificación festejada a pura garra. Tras haber caído 2 a 0 en el partido de ida disputado en Bariloche, el equipo esquelense igualó la serie global al imponerse 2 a 0 en la vuelta con goles de Bianca Oberti y Maia Di Prinzio.

La paridad obligó a definir la llave desde el punto penal, donde las locales mantuvieron la calma y se quedaron con la victoria por 5 a 3, sellando su pase a la siguiente ronda.

TRAGO AMARGO PARA INDEPENDIENTE EN EL SUB15

La nota negativa del fin de semana la sufrió Independiente Deportivo de Esquel en el Torneo Regional Femenino Sub15. El equipo no pudo hacer valer la localía en el Estadio Municipal y cayó 3 a 0 ante Estudiantes Unidos, con tantos de India Calvar, Francisco Llusa y Mara Gallardo.

El resultado repitió el marcador sufrido semanas atrás en Bariloche, cerrando un global de 6 a 0 a favor del conjunto rionegrino que decretó la eliminación del combinado esquelense.