Allanaron una gomería y secuestraron cocaína, cannabis y dinero

Un allanamiento por drogas en la localidad de El Hoyo terminó con el secuestro de envoltorios con cocaína, cogollos de cannabis, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

El procedimiento se realizó el viernes en una gomería ubicada sobre la Ruta 40, señalada como presunto punto de venta de estupefacientes al menudeo.

La investigación comenzó a partir de información reunida por personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de El Hoyo. Según el informe policial, dos hombres mayores de edad utilizaban el local comercial como pantalla para llevar adelante la presunta actividad ilícita y también realizaban entregas bajo la modalidad conocida como "delivery".

Durante 45 días se realizaron tareas de vigilancia y seguimiento. De acuerdo con la Policía, ese trabajo permitió documentar movimientos que fueron considerados compatibles con la comercialización de estupefacientes al menudeo.

Con esos elementos, se solicitó a la Justicia una orden de allanamiento y registro para la gomería ubicada a la vera de la Ruta 40 y para una vivienda del barrio 15 Viviendas, donde residían los dos hombres investigados.

Qué encontraron durante el procedimiento

El operativo se concretó alrededor de las 10:30 del viernes. La requisa del interior del comercio y del predio externo tuvo resultado positivo, según informó la Policía del Chubut.

Durante el procedimiento se secuestraron envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína y envoltorios con cogollos de cannabis. También se encontraron un frasco de vidrio con cogollos y una balanza de precisión que presentaba restos de una sustancia presuntamente compatible con cocaína.

Además, fueron incautados teléfonos celulares y dinero en efectivo. Entre los elementos secuestrados también figura una réplica de una pistola de aire comprimido.

Los dos hombres investigados fueron notificados del hecho y quedaron en libertad, aunque supeditados a futuros llamados de la Justicia.

Del operativo participaron efectivos de la División Drogas de Esquel, la Comisaría de El Hoyo y la Sección Infantería Esquel, que intervino en el ingreso y la cobertura perimetral durante el procedimiento.

La causa continúa bajo intervención judicial para determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar con las medidas que puedan surgir a partir de los elementos secuestrados.

O.P.