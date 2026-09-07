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07 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Obras en los barrios: dónde desplegaron las máquinas y qué piden a los frentistas

El Municipio avanza con el plan de mantenimiento urbano en Esquel. Equipos y máquinas trabajan en el barrio 28 de Junio y piden a los vecinos despejar las calles para agilizar las tareas. 
Por Redacción Red43

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En el marco de los trabajos de acondicionamiento de las vías de circulación en la ciudad, el Municipio continúa ejecutando el plan de mantenimiento urbano. En esta oportunidad, las maquinarias viales se desplegaron en el barrio 28 de Junio para llevar a cabo el repaso y la nivelación de las arterias principales y secundarias del sector.

 

 

 

Desde el área operativa solicitaron la colaboración activa de la comunidad para optimizar los tiempos de ejecución de las tareas. De esta manera, se pide a las familias y residentes de la zona retirar los vehículos estacionados en la vía pública durante la jornada de trabajo de las máquinas. La medida busca permitir un desplazamiento seguro del equipamiento pesado, evitar imprevistos y garantizar que el arreglo de la calzada se realice de forma ágil y completa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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