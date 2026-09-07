Se incendió una camioneta en Trevelin por una falla mecánica

Durante el fin de semana se registraron intervenciones policiales menores en la zona, aunque las fuerzas de seguridad debieron colaborar en la asistencia de siniestros viales e ígneos. En el caso particular de Trevelin, el personal policial acudió el domingo alrededor de las 7:00 de la mañana ante la alerta por el incendio de un automotor en un predio particular.

Según explicó la subjefa de la Unidad Regional de Esquel, comisario Carolina Pauli, la alerta se recepcionó en jurisdicción de la Comisaría de Trevelin luego de que la propietaria de una Ford EcoSport advirtiera el inicio del fuego mientras transitaba por la Ruta 259 en dirección a su inmueble. La conductora logró dirigir el rodado hasta la entrada de su propiedad y descender a tiempo antes de que las llamas avanzaran sobre el habitáculo.

Las primeras verificaciones y los datos recabados por las autoridades indican que el siniestro se habría originado a raíz de una falla mecánica en el vehículo. A pesar de la velocidad con la que se propagó el fuego y los daños materiales totales que sufrió la unidad, la conductora resultó ilesa, sin presentar heridas ni complicaciones respiratorias por inhalación de humo.

Respecto al lugar de estacionamiento del rodado al momento de la llegada de los servidores públicos, la comisario Pauli precisó que la automovilista logró ingresar el vehículo al predio de la propiedad, por lo que el incidente se concentró en el acceso al inmueble y no en la vía pública.

En el lugar trabajó una dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trevelin, cuyos efectivos procedieron a la extinción total del fuego y a la neutralización de riesgos en la zona.

EBW