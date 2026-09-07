Un fuerte incendio destruyó una vivienda y un taller mecánico

Un incendio en Lago Puelo destruyó por completo una vivienda de madera y afectó un taller mecánico durante la tarde del domingo, en el barrio Isla Norte. El matrimonio que se encontraba en la casa perdió sus pertenencias, mientras que no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cuando se informó sobre un incendio estructural en una vivienda de la zona.

Según relató la segunda jefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, el fuego habría comenzado en la zona de la cocina. La construcción, al ser de madera, fue rápidamente afectada por las llamas.

Cuando Bomberos llegó al lugar, el fuego también había alcanzado un taller mecánico que funcionaba dentro del mismo predio. En el interior del taller había un automóvil y dos motocicletas, todos fuera de funcionamiento, que también sufrieron daños y quedaron como parte de las pérdidas materiales ocasionadas por el incendio.

Vivienda destruida

El fuego provocó la destrucción total de la vivienda y de las pertenencias del matrimonio que residía allí. Bomberos trabajó con varias dotaciones hasta conseguir extinguir completamente los focos. En las inmediaciones había un kiosco, aunque las llamas no llegaron a afectarlo.

De acuerdo con la información brindada, el incendio quedó concentrado en la vivienda y el taller.

Por el momento no pudo determinarse con precisión qué originó el fuego. Los propietarios indicaron que el foco comenzó en la cocina y no descartaron que pudiera haberse producido por una falla eléctrica o algún descuido.

Sin embargo, debido al nivel de destrucción de la estructura, resultó difícil establecer la causa concreta del incendio.

Personal policial y Bomberos intervinieron en el lugar durante el operativo. El hecho dejó importantes pérdidas materiales para la familia afectada, aunque no se registraron personas lesionadas.

O.P.