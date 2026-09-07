Chubut puso en marcha un plan de concientización sobre riesgos laborales

La Secretaría de Trabajo del Chubut, mediante la Dirección de Higiene y Seguridad, avanza con una campaña de difusión y concientización destinada a brindar información clara sobre la prevención de riesgos en los entornos de trabajo.

En esta ocasión, las publicaciones se enfocarán en el uso de colores y señales de seguridad, elementos clave para identificar sectores, objetos o situaciones de riesgo, como así también la ubicación de los equipos de protección.

La iniciativa toma como base la Norma IRAM 10005, la cual fija los criterios para el uso de señales y colores en diversos espacios, con el objetivo de optimizar la comunicación preventiva.

Dentro de los contenidos compartidos se detallan las señales de prohibición, diseñadas para advertir sobre conductas que deben evitarse para reducir la ocurrencia de accidentes y resguardar la salud del personal.

Entre los ejemplos difundidos se encuentran las advertencias sobre la prohibición de fumar, encender fuego, circular por sectores restringidos, manipular equipos o ingresar a áreas sin la debida autorización.

Desde la Dirección de Higiene y Seguridad resaltaron la relevancia de sostener espacios continuos de información, bajo la premisa de que la prevención inicia con el conocimiento y la identificación precisa de las amenazas en el entorno laboral.

Esta medida se suma a las políticas del Gobierno del Chubut orientadas a consolidar la cultura de la prevención y afianzar condiciones de trabajo seguras en todo el territorio provincial.

EBW