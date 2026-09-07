Subir a La Zeta, pero en dron: la imponente belleza de nuestra laguna en invierno

La Zeta es una laguna cercana a la ciudad de Esquel y desde siempre ha sido un rincón natural aprovechado por vecinos y turistas.

Una alternativa ideal para salidas cortas que se pueden complementar otros paseos en la región.

A la Reserva Natural Urbana se accede en vehículos, transitando 4 kilómetros desde el centro de la ciudad, pero también se puede llegar caminando los bosques comunales que bordean Esquel, o por el Arenal.



En verano, La Zeta funciona como un balneario con servicios de guardavidas y de alquiler de kayaks.

En los meses invernales y de temporada baja es igualmente accesible, y resulta especial para caminar y tomar fotografías.

Desde el año 2013 está en vigencia la ordenanza que declarase, Reserva Natural Urbana el área de la Laguna La Zeta, con un Manejo equiparable a la categoría de “paisaje protegido”.

Desde sus vistas, se puede ver a la ciudad también, una perspectiva asombrosa para los turistas.

Y para los vecinos, una forma de vernos a nosotros mismos, nuestro crecimiento y nuestro esfuerzo.

SL