-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 07 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Sendero PNLA
07 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Habilitaron parcialmente el sendero "El Dedal" en el Parque Nacional Los Alerces

La Intendencia informó que se señalizó el punto final de la traza habilitada para el invierno, evitando una zona con peligro de avalancha. Conocé los requisitos para realizar el recorrido.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Parque Nacional Los Alerces informó la apertura parcial del sendero El Dedal, luego de que se señalizara el punto final de la traza habilitada para la época invernal.

 

La medida permite realizar parte del recorrido evitando un sector que presenta peligro de avalancha. Desde la Intendencia señalaron que, debido a la nieve acumulada, es necesario contar con equipamiento adecuado para transitar.

 

 

Los requisitos para realizar el recorrido

 

 

Quienes quieran realizar el sendero deberán contar con raquetas y utilizar indumentaria acorde a las condiciones invernales. Además, desde el Parque Nacional recomendaron consultar el pronóstico meteorológico antes de salir.

 

También es necesario realizar el registro de trekking correspondiente y se aconseja evitar salir en soledad. En ese sentido, se recomienda avisar a un familiar o persona de confianza sobre el recorrido que se realizará.

 

Desde el Parque Nacional Los Alerces indicaron que, en la medida en que las condiciones invernales lo permitan, se procederá a ampliar la traza habilitada.

 

Por último, solicitaron a quienes visiten el área regresar con sus residuos para no dejar huellas ambientales durante el recorrido.

 

 

 

AMD

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Leandro (Lucho) Torres QEPD
2
 Esquel tendrá la barra de chocolate más larga de Chubut
3
 Aterrizaje en primera persona: el video de Antonio Laje en la pista de Esquel
4
 Un fuerte incendio destruyó una vivienda y un taller mecánico
5
 Rompió todo en la casa y ahora no puede acercarse
1
 Chubut: un nene de 9 años cayó de un quinto piso y falleció
2
 Encontraron a siete hermanitos abandonados y desnutridos
3
 Sirenazo nacional: los Bomberos Voluntarios harán sonar las sirenas este jueves
4
 Lago Rosario conmemoró el Día de la Mujer Originaria
5
 Chubut lanzó el concurso de cuentos breves “Ballenas en 100 palabras”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -