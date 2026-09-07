Habilitaron parcialmente el sendero "El Dedal" en el Parque Nacional Los Alerces

El Parque Nacional Los Alerces informó la apertura parcial del sendero El Dedal, luego de que se señalizara el punto final de la traza habilitada para la época invernal.

La medida permite realizar parte del recorrido evitando un sector que presenta peligro de avalancha. Desde la Intendencia señalaron que, debido a la nieve acumulada, es necesario contar con equipamiento adecuado para transitar.

Los requisitos para realizar el recorrido

Quienes quieran realizar el sendero deberán contar con raquetas y utilizar indumentaria acorde a las condiciones invernales. Además, desde el Parque Nacional recomendaron consultar el pronóstico meteorológico antes de salir.

También es necesario realizar el registro de trekking correspondiente y se aconseja evitar salir en soledad. En ese sentido, se recomienda avisar a un familiar o persona de confianza sobre el recorrido que se realizará.

Desde el Parque Nacional Los Alerces indicaron que, en la medida en que las condiciones invernales lo permitan, se procederá a ampliar la traza habilitada.

Por último, solicitaron a quienes visiten el área regresar con sus residuos para no dejar huellas ambientales durante el recorrido.

AMD