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07 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Detuvieron a una mujer que tenía un pedido de captura vigente

El procedimiento se realizó este domingo en un comercio de El Bolsón, luego de un aviso recibido a través del 911. La Policía confirmó que la mujer era requerida por la Justicia.
Por Redacción Red43

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Una mujer fue detenida este domingo en un comercio de El Bolsón luego de que personal policial confirmara que sobre ella pesaba un pedido de captura vigente.

 

El procedimiento comenzó a partir de una comunicación recibida por el 911 RN Emergencias, que alertó sobre la presencia de la mujer en un local ubicado en la intersección de las calles Los Cipreses y Sfeir, en el barrio Usina.

 

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría 12° de El Bolsón se dirigieron hasta el lugar. Allí identificaron a una mujer cuyas características coincidían con la información recibida y realizaron la correspondiente consulta para verificar su situación judicial.

 

 

Confirmaron el pedido de captura

La verificación permitió establecer que sobre la mujer existía una orden de captura vigente, vinculada a una causa bajo requerimiento de la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón.

 

Una vez confirmada la vigencia de la medida judicial, los efectivos procedieron a detenerla. Posteriormente, quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

 

El procedimiento se concretó a partir de la comunicación entre el sistema 911 RN Emergencias y el personal policial que intervino en el lugar, permitiendo hacer efectiva una medida judicial que se encontraba vigente.

 

 

O.P.

 

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