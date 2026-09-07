Detuvieron a una mujer que tenía un pedido de captura vigente

Una mujer fue detenida este domingo en un comercio de El Bolsón luego de que personal policial confirmara que sobre ella pesaba un pedido de captura vigente.

El procedimiento comenzó a partir de una comunicación recibida por el 911 RN Emergencias, que alertó sobre la presencia de la mujer en un local ubicado en la intersección de las calles Los Cipreses y Sfeir, en el barrio Usina.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría 12° de El Bolsón se dirigieron hasta el lugar. Allí identificaron a una mujer cuyas características coincidían con la información recibida y realizaron la correspondiente consulta para verificar su situación judicial.

Confirmaron el pedido de captura

La verificación permitió establecer que sobre la mujer existía una orden de captura vigente, vinculada a una causa bajo requerimiento de la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón.

Una vez confirmada la vigencia de la medida judicial, los efectivos procedieron a detenerla. Posteriormente, quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se concretó a partir de la comunicación entre el sistema 911 RN Emergencias y el personal policial que intervino en el lugar, permitiendo hacer efectiva una medida judicial que se encontraba vigente.

O.P.