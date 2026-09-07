El Campeonato Patagónico de Esquí le inyectó a Esquel unos 400 millones de pesos

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - El Campeonato Internacional Patagónico de Esquí, organizado por el Club Andino Esquel (CAE), concluyó con un balance sumamente positivo. Aunque resulta complejo precisar el número exacto, se estima que el certamen generó un impacto económico cercano a los 400 millones de pesos a la ciudad, sin dudas una gran inyección de dinero para estos tiempos de crisis.

Durante una semana, la localidad recibió a unas 400 personas —entre 200 competidores y cerca de 200 acompañantes, entrenadores y familiares—, remarcando que este flujo de visitantes de alto poder adquisitivo colmó las plazas en opciones como cabañas y hosterías, donde se reafirmó el potencial del turismo deportivo regional.

Por su parte, la organización del torneo recibió amplios elogios por parte de las delegaciones participantes.

A grandes rasgos, estos números se desprende del pago de inscripción de cada uno de los corredores, cuyo dinero (recibido por el Club Andino Esquel), sirvió para el pago de alojamiento, productos para la alimentación, alquileres de micros para el traslado al cerro, entre otros gastos.

Claro que cada uno de los peques tuvieron la posibilidad de recorrer el centro de Esquel y comprar algunas que otras regalerías.

Además, un número cercano a las 200 personas, como familiares de los corredores y entrenadores y dirigentes deportivos realizaron un gasto importante en Esquel durante el lapso de una semana.

En este caso, los restaurantes y casa de comidas de la zona, como así también los lugares de esparcimiento fueron los espacios visitados sobre todos los chilenos, donde se calcula que, en promedio, más de un millón de pesos por persona fue el gasto realizado por los visitantes a este torneo.

También trabajaron las farmacias y las estaciones de servicio, esto último teniendo en cuenta la cantidad de vehículos que llegaron hasta Esquel por el torneo.

EL IMPACTO ECONÓMICO Y LA AGENDA DEPORTIVA

El movimiento económico en la zona de La Hoya continuará activo durante las próximas semanas con una nutrida agenda de encuentros deportivos:

Por ejemplo, desde el viernes 18 al domingo 20 de septiembre, se llevará a cabo la tradicional competencia de esquí infantil "El Zorro Juan", organizada por el CAE, con alta convocatoria de atletas y sus familias.

Además el domingo 27 de septiembre tendrá lugar una nueva edición del Tetratlón del Club Andino, que marcará el cierre oficial de las actividades deportivas de montaña de la temporada.

Este certamen internacional se suma a un año destacado para el Club Andino Esquel, que también estuvo a cargo de la organización del Nacional de Escalada Deportiva (modalidad Boulder) y el Torneo Regional de la especialidad.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y RESULTADOS DEPORTIVOS

La próxima edición del Campeonato Patagónico se llevará a cabo en el Cerro Antillanca, bajo la organización del Club Andino Osorno (co-fundador del torneo). Para 2028, si bien el Club Lacar de San Martín de los Andes presentó su postulación, desde el Club Andino Esquel manifestaron su firme intención de volver a ser sede del evento.

En lo estrictamente competitivo, el podio por clubes se definió de la siguiente manera:

Club de la Nieve (San Carlos de Bariloche), Ski Club Bariloche, Club La Parva (Chile), Club Andino Ushuaia y Club Andino Villa La Angostura.

En el plano local, los atletas del CAE tuvieron una actuación destacada. Sobresalieron los resultados de Benjamín Neira, Remigio González Moreno y el desempeño de la joven Juliana Inés Mateo, reconocida como una de las grandes promesas de la disciplina.