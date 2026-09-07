Orgullo de la Comarca: Linda Ganduglia y Gastón Antinao van al Panamericano

El deporte de la Comarca Andina tendrá representación internacional en el 5° Panamericano de Kung Fu, con la participación de Linda Ganduglia, de Lago Puelo, y Gastón Antinao, de El Bolsón. Ambos lograron la clasificación luego de obtener podios en el Torneo Nacional disputado en Buenos Aires durante julio.

Los dos deportistas integran Damoyuan El Bolsón y entrenan bajo la dirección de la Laoshi Gabriela Angulo Derecki. El término "Laoshi", en chino mandarín, se utiliza para referirse a un profesor o maestro.

La clasificación llegó después de sus resultados en las categorías de mano vacía y formas con arma. Los podios obtenidos en el Nacional les permitieron acceder al certamen panamericano y formar parte del Seleccionado Argentino de Kung Fu junto a su entrenadora.

Lago Puelo y El Bolsón, presentes en el seleccionado

La participación representa la posibilidad de llevar a la Comarca Andina a una competencia internacional. Detrás de la clasificación hay años de entrenamiento, disciplina y dedicación a una disciplina que viene ganando espacio entre los deportistas de la zona.

Desde el Municipio de Lago Puelo, a través de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo, confirmaron un apoyo económico destinado a acompañar a Ganduglia en esta instancia.

Buscan sponsors para poder viajar

Mientras avanzan con la preparación deportiva, desde NanTang, el espacio donde funciona Damoyuan en la Comarca Andina, trabajan en la búsqueda de sponsors y acompañamiento privado. La participación en el Panamericano implica afrontar distintos gastos, entre ellos la inscripción, el traslado y la indumentaria oficial que utilizará el seleccionado argentino.

Por ese motivo, desde la institución invitan a comercios, empresas, emprendimientos y particulares que quieran acompañar a los deportistas a sumarse al proyecto. Quienes estén interesados en colaborar pueden comunicarse directamente con Gabriela Angulo Derecki al 2944 70 77 19.

O.P.