Esquel tendrá la barra de chocolate más larga de Chubut

Esquel se prepara para una propuesta gastronómica que busca quedar en la historia de la ciudad. Este domingo, Mesal Café realizará una barra de chocolate de 60 metros, que según anticiparon sus organizadores, será la más larga de Chubut.

La actividad será abierta y gratuita para toda la comunidad y tendrá lugar de 14:30 a 17:30. La propuesta surgió dentro del equipo de Mesal Café y fue tomando forma durante las reuniones de planificación que realizan habitualmente.

“Nosotros hacemos todos los sábados reuniones para incentivar a los proyectos, a incentivar nuevas cosas. En conjunto con todos e incluso cabeza principal de Lucas, sale esta prueba de este proyecto”, contaron desde Mesal Café.

60 metros y hasta 140 kilos de chocolate

El tamaño de la preparación será uno de los principales atractivos. La barra se realizará sobre mesas y mesones colocados a lo largo de 60 metros y el proceso de elaboración demandará aproximadamente entre una hora y una hora y media.

“Una cubierta de chocolate, van a haber mesones, 60 metros de mesa con un molde y el chocolate que va a ser desplegado durante una hora, una hora y media calculamos, que va a llevar a hacer la barra de chocolate”, explicaron.

La barra estará dividida en cuatro sectores con diferentes sabores: “Se va a dividir en 4 sectores con diferentes sabores, nueces, almendras, maní crocante y coco”, detallaron.

En total, entre las distintas tareas, participarán alrededor de 18 a 20 personas durante la jornada. La cantidad de chocolate también será significativa: “130 a 140 kilos calculamos”.

Chocolate gratis para quienes asistan

Una vez terminada la elaboración, la barra será distribuida gratuitamente entre las personas que se acerquen a participar de la actividad.

“Como dijo recién Lucas, la barra de chocolate a la hora que se termine de crear, va a ser repartida gratuitamente”, señalaron desde Mesal Café.

La jornada no estará centrada únicamente en el chocolate. También habrá feria, música, sorteos, chocolate caliente, medialunas y diferentes stands para que los asistentes puedan probar productos.

“Le comentamos a toda la gente de Esquel que vamos a tener ferias, vamos a tener música. La idea es en el transcurso de la tarde hacer sorteos también para todas las personas que pasen a visitar”, contaron.

Una propuesta para repetir

La iniciativa fue pensada en el marco del Día Internacional del Chocolate y desde Mesal Café esperan que pueda crecer y repetirse en los próximos años.

“Queríamos patentarlo como algo importante para Esquel, para Chubut. Entonces, es ahí donde nos propusimos hacer la barra de chocolate más larga que va a tener Chubut”, explicaron.

Para llevar adelante la propuesta, el equipo de Mesal Café trabajó junto a la Municipalidad de Esquel y las áreas de Turismo, Cultura y Deporte.

“La verdad que tenemos un apoyo del lado de ese sector que es la verdad que es fundamental para que podamos traer un nuevo evento año tras año a Esquel y que sea en crecimiento”, señalaron.

La expectativa está puesta ahora en completar los 60 metros de chocolate y compartir el resultado con toda la comunidad.

AMD