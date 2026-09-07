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07 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

Corte de luz en Esquel: qué zonas estarán afectadas este martes

Una intervención programada obligará a interrumpir el servicio durante parte de la jornada y afectará a distintos puntos de la ciudad.
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre informó que este martes 8 de septiembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de Esquel.

 

La interrupción será entre las 12:30 y las 14:30 y estará relacionada con trabajos para la vinculación de una nueva subestación transformadora.

 

 

Los sectores afectados

 

 

El corte alcanzará a la Ruta 259, desde el puente Arroyo Seco hasta el cruce con la Ruta Provincial N° 72. También estarán afectados los barrios Jardín de Aves y Los Coirones.

 

La zona de trabajo comprenderá la Ruta 259, desde el acceso a la estación Arroyo Seco hasta el cruce con la Ruta Provincial N° 72, además del Callejón Campo de Doma Codesal.

 

 

Pedido a los vecinos

 

 

Desde la Cooperativa solicitaron evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en la zona de trabajo mientras se desarrollen las tareas.

 

El pedido busca resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores durante la intervención.

 

 

 

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