Corte de luz en Esquel: qué zonas estarán afectadas este martes

La Cooperativa 16 de Octubre informó que este martes 8 de septiembre se realizará un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de Esquel.

La interrupción será entre las 12:30 y las 14:30 y estará relacionada con trabajos para la vinculación de una nueva subestación transformadora.

Los sectores afectados

El corte alcanzará a la Ruta 259, desde el puente Arroyo Seco hasta el cruce con la Ruta Provincial N° 72. También estarán afectados los barrios Jardín de Aves y Los Coirones.

La zona de trabajo comprenderá la Ruta 259, desde el acceso a la estación Arroyo Seco hasta el cruce con la Ruta Provincial N° 72, además del Callejón Campo de Doma Codesal.

Pedido a los vecinos

Desde la Cooperativa solicitaron evitar estacionar vehículos y reducir la circulación en la zona de trabajo mientras se desarrollen las tareas.

El pedido busca resguardar la seguridad de peatones, operarios y conductores durante la intervención.

MA