Nadia Larcher encabeza un conversatorio sobre archivos, memoria y territorios de origen

La cantora, compositora e investigadora catamarqueña Nadia Larcher estará este lunes en Lago Puelo con un conversatorio que propone detenerse en los archivos, los registros y las historias que permiten reconstruir los vínculos con los territorios de origen.

La actividad se realizará desde las 19:30 en el Instituto Superior de Formación Docente Artística ISFDA N.º 814, sede La Isla, Escuela N.º 194. La propuesta es abierta y busca generar un espacio de intercambio a partir de la experiencia de Larcher y de las preguntas que surgen al recuperar historias, memorias y saberes familiares y territoriales.

El encuentro lleva como eje las palabras “escuchar, recordar, restituir”, una síntesis de la mirada que atraviesa la propuesta.

Una mirada sobre los archivos y los territorios de origen

El conversatorio llega en el marco de la visita de Nadia Larcher a la Patagonia, donde durante el fin de semana presentó junto al guitarrista Pedro Rossi su música en distintos escenarios de la zona.

La artista viene desarrollando desde hace años una búsqueda vinculada con las músicas populares y ancestrales del noroeste argentino. Nacida en Andalgalá, Catamarca, es cantora, compositora, docente, guitarrera, tañedora de tinyas e investigadora.

Desde esa experiencia, el encuentro en Lago Puelo propone ampliar la conversación más allá de la presentación musical y poner el foco en las formas de buscar, escuchar y recuperar registros relacionados con las historias de origen.

O.P.