Lago Puelo tendrá una jornada sobre prevención y cuidado en zonas de interfase

La Municipalidad de Lago Puelo anunció una jornada de concientización en Las Golondrinas para abordar los desafíos de vivir en zonas donde las viviendas se encuentran rodeadas de bosque o vegetación. La actividad será el sábado 12 de septiembre, desde las 10, en el SUM del paraje, con participación de representantes de la Dirección de Bosques y del municipio.

La propuesta surgió a partir de una reunión de trabajo entre la secretaria de Gobierno de Lago Puelo, Natalia Ravarotto, integrantes de la Junta Vecinal de Las Golondrinas y personal de la Dirección de Bosques.

El encuentro estará orientado a vecinos y vecinas del paraje y también a quienes estén interesados en conocer las particularidades de vivir en una zona de interfase. La intención es que el espacio no sea solamente informativo, sino que también permita compartir experiencias y plantear inquietudes vinculadas a la convivencia cotidiana con el bosque.

Qué temas se abordarán

Durante la jornada se brindarán recomendaciones relacionadas con el mantenimiento de la vegetación y los espacios próximos a las viviendas, además de pautas para reducir situaciones de riesgo.

Entre los temas previstos se encuentran: poda y mantenimiento de la vegetación, manejo de los espacios cercanos a las viviendas, identificación y tratamiento de áreas afectadas por incendios, tratamiento adecuado de los residuos forestales, y medidas preventivas para viviendas ubicadas en zonas de interfase.

Las charlas estarán a cargo de profesionales y representantes de organismos vinculados con el manejo del bosque, que compartirán recomendaciones a partir de las características propias de estos lugares.

Vivir junto al bosque

Las Golondrinas tiene numerosas viviendas ubicadas en contacto directo con áreas de bosque, por lo que el mantenimiento de los terrenos y el manejo de la vegetación forman parte de las tareas preventivas que deben sostenerse durante todo el año. En ese sentido, la jornada buscará acercar información concreta sobre prácticas que pueden implementarse en los alrededores de cada vivienda y abrir un espacio para que los propios vecinos puedan plantear sus experiencias.

La actividad también apunta a fortalecer el vínculo entre la Junta Vecinal, el Municipio y los organismos técnicos que intervienen en cuestiones relacionadas con el bosque y la prevención.

El encuentro será el sábado 12 de septiembre a las 10 horas en el SUM de Las Golondrinas, con participación abierta para vecinos del paraje y de otros puntos de Lago Puelo interesados en la temática.

O.P.