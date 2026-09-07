Rompió todo en la casa y ahora no puede acercarse

Se realizó audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, en relación a un joven trabajador rural de 34 años imputado por provocar destrozos en la vivienda de su madre y amenazar a su entorno familiar en una localidad del interior de la jurisdicción.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche del domingo. Una vecina llamó a la policía dando el alerta. Al arribar los efectivos, el joven salió de la vivienda con una actitud agresiva, manteniendo una mano oculta tras la espalda. Los uniformados lo redujeron y constataron que lo que sostenía era una olla.

De acuerdo con el relato que obtuvo la policía, el sujeto, presuntamente bajo los efectos del alcohol, dañó diversos bienes de la vivienda e intentó agredir a su propia madre.

Durante la audiencia, el procurador de fiscalía Carlos Cavallo imputó al acusado por el delito de daño en calidad de autor. Por su parte, la defensa no objetó la detención ni el inicio de las actuaciones, aunque planteó la posibilidad de avanzar hacia una solución alternativa como la conciliación penal, mientras que el acusado optó por no declarar.

La jueza dispuso la libertad del imputado, imponiéndole a pedido de la Fiscalía, una estricta prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y de todo tipo de contacto con su madre y hermanos menores por un plazo de 30 días. Asimismo, autorizó una sola extracción de pertenencias personales escoltada por la policía y advirtió al acusado que cualquier incumplimiento derivará en una causa por desobediencia judicial y su inmediata aprehensión.

R.G