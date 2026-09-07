Educación Tecnológica: abren inscripción para reciclar juguetes con impacto solidario

El Gobierno del Chubut, mediante el Ministerio de Educación y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, implementará la propuesta denominada Una segunda oportunidad para mi juguete. La iniciativa consiste en una capacitación orientada a afianzar el aprendizaje práctico, la creatividad y la labor colaborativa mediante la integración de saberes de tecnología, electrónica y diseño.

La actividad inicial está programada para el 16 de septiembre, en el horario de 9 a 12, en las instalaciones de la Escuela Número 728 de Puerto Madryn. La convocatoria está dirigida a docentes de Educación Tecnológica que se desempeñan en primero, segundo y tercer año, quienes concurrirán acompañados por cinco alumnos a su cargo. Durante la jornada, de carácter práctico, los asistentes intervendrán juguetes a pilas en desuso para modificarlos y darles un nuevo uso.

El proyecto contempla de forma paralela una campaña de recolección de juguetes electrónicos en desuso, joysticks y mouse que servirá para abastecer de insumos al taller. Una vez reparados y adaptados, los elementos serán entregados en donación a distintas entidades. Para la difusión de la colecta y la logística de acopio se sumó la colaboración de docentes y estudiantes vinculados al Proyecto Solidario.

Las instituciones y educadores interesados en participar tienen plazo para formalizar la inscripción hasta el 10 de septiembre mediante el formulario digital dispuesto por la organización. La propuesta busca articular la enseñanza técnica con el cuidado ambiental y la acción comunitaria en el territorio provincial.

EBW