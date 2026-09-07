-3°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 07 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 clima Esquel
07 de Septiembre de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Arranque de semana primaveral: cómo estará el tiempo este lunes en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes en Esquel un paulatino ascenso de la temperatura. Con cielo despejado y vientos leves, la máxima alcanzará los 13 grados durante la tarde. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El inicio de la semana se presentará con condiciones climáticas favorables en la ciudad de Esquel, de acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes se aguarda una jornada templada, caracterizada por la presencia del sol y una amplitud térmica marcada entre la madrugada y la tarde.

 

Las primeras horas del día registrarán temperaturas frías, con una mínima ubicada cerca de los 3 grados bajo cero, acompañada por cielo mayormente despejado. A medida que avance la mañana el ambiente irá tomando temperatura de forma progresiva, impulsado por la radiación solar y la escasa nubosidad.

 

Durante la tarde el termómetro marcará el punto más alto del día al alcanzar una máxima estimada en 13 grados. En cuanto a los vientos, se prevén brisas leves predominantemente del sector este y noreste, sin ráfagas de consideración que alteren el desarrollo de las actividades al aire libre.

 

Hacia la noche el cielo permanecerá con algo de cobertura nubosa, manteniendo la estabilidad climática y sin probabilidad de precipitaciones en la zona urbana ni en sus inmediaciones. Este panorama seco se sostendrá a lo largo de todo el comienzo de la semana en la región cordillerana.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Leandro (Lucho) Torres QEPD
2
 Esquel tendrá la barra de chocolate más larga de Chubut
3
 Aterrizaje en primera persona: el video de Antonio Laje en la pista de Esquel
4
 Un fuerte incendio destruyó una vivienda y un taller mecánico
5
 Rompió todo en la casa y ahora no puede acercarse
1
 Chubut: un nene de 9 años cayó de un quinto piso y falleció
2
 Encontraron a siete hermanitos abandonados y desnutridos
3
 Sirenazo nacional: los Bomberos Voluntarios harán sonar las sirenas este jueves
4
 Lago Rosario conmemoró el Día de la Mujer Originaria
5
 Chubut lanzó el concurso de cuentos breves “Ballenas en 100 palabras”
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -