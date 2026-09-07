Arranque de semana primaveral: cómo estará el tiempo este lunes en la ciudad

El inicio de la semana se presentará con condiciones climáticas favorables en la ciudad de Esquel, de acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Para este lunes se aguarda una jornada templada, caracterizada por la presencia del sol y una amplitud térmica marcada entre la madrugada y la tarde.

Las primeras horas del día registrarán temperaturas frías, con una mínima ubicada cerca de los 3 grados bajo cero, acompañada por cielo mayormente despejado. A medida que avance la mañana el ambiente irá tomando temperatura de forma progresiva, impulsado por la radiación solar y la escasa nubosidad.

Durante la tarde el termómetro marcará el punto más alto del día al alcanzar una máxima estimada en 13 grados. En cuanto a los vientos, se prevén brisas leves predominantemente del sector este y noreste, sin ráfagas de consideración que alteren el desarrollo de las actividades al aire libre.

Hacia la noche el cielo permanecerá con algo de cobertura nubosa, manteniendo la estabilidad climática y sin probabilidad de precipitaciones en la zona urbana ni en sus inmediaciones. Este panorama seco se sostendrá a lo largo de todo el comienzo de la semana en la región cordillerana.