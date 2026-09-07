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07 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

El sol vuelve a brillar fuerte y le pone color al comienzo de la semana

Tras un fin de semana de sol, la Comarca Andina comienza la semana con cielo luminoso, temperaturas que subirán durante el día y una tarde que invita a disfrutar del aire libre.
Por Redacción Red43

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Después de un fin de semana de mucho sol y temperaturas bajas, este lunes 7 de septiembre comienza con un escenario invernal en la Comarca Andina. Las primeras horas presentan temperaturas cercanas y por debajo de 0 °C, con valores que rondan los -2 °C durante la madrugada y llegan a 0 °C alrededor de las 7.

 

El ascenso térmico será progresivo durante la mañana. Cerca de las 9 se esperan unos 2 °C, mientras que hacia el mediodía la temperatura alcanzaría los 6 °C.

 

La tarde será el momento más agradable de la jornada. Entre las 13 y las 17, los registros se ubicarían entre 10 y 13 °C, con el valor más alto previsto alrededor de las 15 y 17.

 

 

El viento se mantendrá en general suave durante buena parte del día, aunque las ráfagas podrían hacerse sentir algo más durante la tarde, con valores de hasta 22 a 24 km/h entre las 17 y las 19.

 

En cuanto al cielo, se espera una jornada con nubosidad variable, pasando de momentos ligeramente nublados durante la mañana a períodos algo más cubiertos hacia la tarde y noche. No se prevén precipitaciones.

 

Con el frío de las primeras horas y el ascenso posterior de la temperatura, también pueden darse heladas en lugares bajos y sectores donde el aire frío quede retenido.

 

 

Hacia la noche, la temperatura volverá a descender y se ubicaría cerca de los 5 °C alrededor de las 21, anticipando otro comienzo frío para el martes.

 

 

O.P.

 

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