Desalojo en Esquel: recuperaron tres hectáreas ocupadas ilegalmente

La Municipalidad de Esquel llevó adelante un operativo de desalojo en el sector de barrio Ceferino Alto, luego de constatar la usurpación de una superficie de aproximadamente tres hectáreas que presentaba distintas construcciones y delimitaciones realizadas de manera irregular.

El procedimiento estuvo a cargo de la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Inspecciones, con el acompañamiento y apoyo de la Policía del Chubut.

La intervención se concretó a partir de las denuncias recibidas por el municipio y de una investigación posterior que permitió constatar la ocupación irregular del sector. Durante las tareas de relevamiento se verificó la presencia de construcciones, colocación de postes y distintos tipos de cerramientos que delimitaban la superficie usurpada.

Ante esta situación, se dispuso el desalojo total del área y la recuperación de los terrenos fiscales, con el objetivo de preservar el ordenamiento territorial y evitar nuevas ocupaciones irregulares.

Desde el municipio, se destacó la importancia de actuar ante este tipo de situaciones a partir de las denuncias de los vecinos y de los controles realizados por las áreas municipales, con el acompañamiento de las fuerzas de seguridad cuando resulta necesario.

AMD