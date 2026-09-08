Un título, muchos abrazos: Jacqueline García ya es profesora de Educación Primaria

Pasadas las 22 horas de este lunes, Jacqueline García rindió Didáctica de la Educación Tecnológica, la materia que tenía pendiente, y con su aprobación completó su formación como profesora de Educación Primaria en el Instituto Superior de Formación Docente N.º 809.

Dentro del aula, durante esa última instancia, estuvieron junto a ella las profesoras Paula Martín, Sandra Giménez y Gabriela Gauna. Fueron los minutos finales de un recorrido atravesado por el estudio, el esfuerzo y la perseverancia.

Pero detrás de ese egreso también hubo una familia.

Mientras Jacqueline rendía, afuera la esperaban familiares, amigos y compañeros. Entre ellos estaban su esposo y su pequeño hijo, que fueron parte fundamental de todo este tiempo y esa noche pudieron compartir con ella la alegría de haber llegado.

Su esposo también puso en palabras lo que significó acompañarla durante este proceso y verla finalmente recibida. Su testimonio permite mirar más allá de aquella última evaluación: detrás de las horas dedicadas al estudio hubo una familia que acompañó y sostuvo para que Jacqueline pudiera continuar.

Cuando la puerta se abrió y ella salió del aula, llegaron los abrazos y las felicitaciones de quienes conocían de cerca todo lo que había significado llegar hasta allí. Su esposo, su hijo, familiares, amigos y compañeros la recibieron para celebrar juntos el final de una etapa.

Desde el equipo institucional también le dedicaron unas palabras:

“¡Felicitaciones, Jacqueline! Sabemos de tus actitudes tan valiosas y tu apertura para seguir siempre aprendiendo. Esperamos que tu trabajo en las escuelas te resulte tan gratificante como ha sido para este equipo institucional acompañarte”.

Jacqueline García ya es profesora de Educación Primaria. Atrás quedan las materias, las horas de estudio y cada esfuerzo realizado para alcanzar esta meta. Por delante comienza una nueva etapa, ahora desde las aulas y desde el lugar que eligió: enseñar.

La imagen de aquella noche quizás lo resume mejor que cualquier palabra: Jacqueline saliendo del aula después de rendir su última materia y, del otro lado, su familia y tantas personas queridas esperando para abrazarla.

Porque el título lleva su nombre, pero la alegría de haber llegado fue compartida.