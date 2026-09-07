Encontraron a siete hermanitos abandonados y desnutridos

El caso ocurrió en Florencio Varela y comenzó a conocerse a partir de la preocupación de una mujer que había permitido que la familia se instalara en un terreno de su propiedad. La propietaria advirtió que hacía varios días no veía a una de las niñas y decidió comunicarse con el 911.

A partir del aviso, efectivos policiales se dirigieron hasta una vivienda ubicada en las calles Genoud y Padre Goñi, en la zona del barrio La Colorada. Al ingresar, encontraron a los siete hermanos solos y sin un adulto responsable a cargo.

Los menores tienen 11, 8, 7, 6, 5, 3 y 2 años. Además, la vivienda presentaba condiciones de higiene deplorables, por lo que todos fueron trasladados al hospital Mi Pueblo para ser evaluados.

La situación más delicada fue detectada en la niña de 2 años. Los médicos determinaron que presentaba un cuadro severo de desnutrición y deshidratación, por lo que quedó bajo atención médica.

La mujer que dio aviso

La propietaria del terreno explicó que hacía aproximadamente dos años había alojado a la familia, que en ese momento se encontraba en situación de calle.

El paso de los días sin ver a una de las niñas despertó su preocupación y fue entonces cuando decidió pedir intervención policial. El llamado permitió que los efectivos llegaran hasta el domicilio y constataran la situación en la que estaban los menores.

Mientras los chicos reciben atención médica, la investigación busca establecer las circunstancias en las que vivían y cuánto tiempo habrían permanecido sin el cuidado de un adulto.

Los padres quedaron detenidos

Después del procedimiento fueron detenidos los padres de los siete menores, una mujer de 26 años y un hombre de 34. Ambos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “abandono de persona”.

En el caso intervienen la Subsecretaría de Niñez y la UFI de turno, que deberán avanzar con la investigación y reunir elementos para determinar las responsabilidades correspondientes.

MA