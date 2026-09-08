-2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 08 de Septiembre de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Pruebas PISA
08 de Septiembre de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Pruebas PISA: Argentina tuvo su peor resultado de los últimos 20 años

Las pruebas PISA evalúan a estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. Argentina tuvo su peor desempeño en 20 años y el 76% no alcanzó el nivel básico en Matemática.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Argentina obtuvo sus peores resultados de los últimos 20 años en las Pruebas PISA 2025 y volvió a retroceder en la comparación internacional. El país quedó 72° entre 91 países y economías participantes, con una caída en las tres áreas evaluadas respecto de 2022.

 

Los estudiantes argentinos alcanzaron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En Matemática se registró el peor resultado de toda la serie histórica nacional: solo el 24% logró alcanzar al menos el nivel 2, considerado el umbral mínimo de desempeño por la OCDE.

 

 

También cayó en Lectura y Ciencias

 

 

En Lectura, Argentina obtuvo 389 puntos, frente a los 401 de 2022. El 59% de los estudiantes quedó por debajo del nivel básico, mientras que apenas el 1% alcanzó los niveles más altos.

 

En Ciencias, el resultado fue de 393 puntos, 13 menos que en la evaluación anterior. También en esta área el 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo y solo el 1% llegó a los niveles 5 o 6.

 

 

Octava en América Latina

 

 

Argentina quedó octava entre los 13 países latinoamericanos que participaron de PISA 2025 en las tres áreas evaluadas.

 

En Matemática, el país obtuvo 367 puntos, por debajo de Uruguay, Chile, México, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. En Lectura quedó apenas un punto por debajo de Perú, mientras que en Ciencias compartió el mismo puntaje con Ecuador.

 

Otro de los datos destacados del informe es que el 48,8% de los estudiantes argentinos presentó un desempeño bajo simultáneamente en Matemática, Lectura y Ciencias.

 

 

Más de 11 mil estudiantes participaron en Argentina

 

 

Las pruebas PISA se realizan cada tres años y buscan evaluar cómo los estudiantes utilizan sus conocimientos para resolver problemas y enfrentar situaciones nuevas.

 

En la edición 2025 participaron 11.093 estudiantes de 412 escuelas argentinas. Ciencias fue el área principal de evaluación, mientras que Matemática y Lectura fueron consideradas dominios secundarios.

 

 

 

AMD

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encontraron a siete hermanitos abandonados y desnutridos
2
 Desalojo en Esquel: recuperaron tres hectáreas ocupadas ilegalmente
3
 Un título, muchos abrazos: Jacqueline García ya es profesora de Educación Primaria
4
 Chubut: un nene de 9 años cayó de un quinto piso y falleció
5
 Recolección de residuos: piden no sacar basura en tres barrios de Esquel
1
 Un médico fue condenado por un abuso sexual ocurrido durante una consulta en Lago Puelo
2
 Pruebas PISA: Argentina tuvo su peor resultado de los últimos 20 años
3
 Chubut será sede del primer encuentro provincial sobre economía del carbono
4
 A 24 años de la muerte de Walter Olmos: tres shows, una llamada y un disparo
5
 COVID: apareció una nueva variante en Argentina ¿es peligrosa?
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -