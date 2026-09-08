Pruebas PISA: Argentina tuvo su peor resultado de los últimos 20 años

Argentina obtuvo sus peores resultados de los últimos 20 años en las Pruebas PISA 2025 y volvió a retroceder en la comparación internacional. El país quedó 72° entre 91 países y economías participantes, con una caída en las tres áreas evaluadas respecto de 2022.

Los estudiantes argentinos alcanzaron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. En Matemática se registró el peor resultado de toda la serie histórica nacional: solo el 24% logró alcanzar al menos el nivel 2, considerado el umbral mínimo de desempeño por la OCDE.

También cayó en Lectura y Ciencias

En Lectura, Argentina obtuvo 389 puntos, frente a los 401 de 2022. El 59% de los estudiantes quedó por debajo del nivel básico, mientras que apenas el 1% alcanzó los niveles más altos.

En Ciencias, el resultado fue de 393 puntos, 13 menos que en la evaluación anterior. También en esta área el 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo y solo el 1% llegó a los niveles 5 o 6.

Octava en América Latina

Argentina quedó octava entre los 13 países latinoamericanos que participaron de PISA 2025 en las tres áreas evaluadas.

En Matemática, el país obtuvo 367 puntos, por debajo de Uruguay, Chile, México, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. En Lectura quedó apenas un punto por debajo de Perú, mientras que en Ciencias compartió el mismo puntaje con Ecuador.

Otro de los datos destacados del informe es que el 48,8% de los estudiantes argentinos presentó un desempeño bajo simultáneamente en Matemática, Lectura y Ciencias.

Más de 11 mil estudiantes participaron en Argentina

Las pruebas PISA se realizan cada tres años y buscan evaluar cómo los estudiantes utilizan sus conocimientos para resolver problemas y enfrentar situaciones nuevas.

En la edición 2025 participaron 11.093 estudiantes de 412 escuelas argentinas. Ciencias fue el área principal de evaluación, mientras que Matemática y Lectura fueron consideradas dominios secundarios.

AMD