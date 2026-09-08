Código de Procesos No Penales: sigue el debate

La nueva reunión informativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada María Andrea Aguilera se realiza a las 11,30 en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”, con la participación de especialistas y representantes de las distintas áreas pertenecientes a la Justicia. Es abierta al público y se transmite en vivo a través de la cuenta oficial de YouTube de la Legislatura del Chubut.

La Legislatura del Chubut, a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia que preside la diputada María Andrea Aguilera (del bloque Despierta Chubut), realizará este miércoles, 9 de septiembre, a las 11,30 horas la segunda de las reuniones informativas abiertas, públicas y participativas que se desarrollan para avanzar en el análisis y construcción de un nuevo Código General de los Procesos No Penales para la Provincia, cuyo proyecto de ley fue presentado por el Superior Tribunal de Justicia el 15 de mayo.



La jornada tendrá lugar en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía” y estará centrada en el Eje 2, referido a prueba, evidencia y construcción del caso, dando continuidad al proceso de análisis iniciado el pasado 26 de agosto.



El encuentro será abierto al público y contará con la participación de especialistas de reconocida trayectoria en el ámbito del Derecho Procesal quienes aportarán sus perspectivas y experiencias al debate.



Expositores



Entre los expositores estará Andrea Meroi, doctora en Derecho y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Argumentación Jurídica y en Educación y Nuevas Tecnologías.



También participará Nelson Angelomé, magíster en Administración de Empresas y con formación de posgrado en Derecho Procesal, incluyendo estudios realizados en la Universidad de Salamanca y la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como profesor de Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario.



La jornada contará además con la exposición de Juan Pablo Neve, abogado, especialista en Derecho Ambiental y profesional colaborativo certificado, dedicado al estudio, la enseñanza y la práctica del Derecho Colaborativo y de los métodos participativos y autocompositivos de gestión de conflictos.



Asimismo, será parte del panel María Cecilia Valeros, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 1 de La Plata, con 37 años de trayectoria en el Poder Judicial.



Completará el grupo de expositores Carlos Antonio Turina, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y docente de Derecho Procesal Civil y Comercial de esa institución. Además, es profesor asociado de Derecho Laboral en la Universidad CAECE.



Una construcción participativa



Las reuniones informativas forman parte de la instancia impulsada por la Legislatura para incorporar las miradas y aportes de los distintos actores vinculados al servicio de Justicia, con el objetivo de avanzar hacia un Código de Procesos No Penales moderno, integral, técnicamente sólido y consensuado.



En este marco, participan representantes de los Colegios Públicos de Abogados de la Provincia, magistrados y funcionarios de los distintos fueros, representantes de la Defensoría General y la Procuración General, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y especialistas de trayectoria nacional, entre otros.



La reunión informativa de este miércoles será abierta a toda la comunidad interesada y podrá seguirse también de manera virtual mediante transmisión en vivo por la cuenta oficial de YouTube de la Legislatura del Chubut.



El cronograma continuará el 23 de septiembre con el Eje 3, referido a tutelas diferenciadas, urgencias y procesos especiales; el 7 de octubre con el Eje 4, dedicado a sentencia, recursos, ejecución e implementación del nuevo sistema; y el 21 de octubre la reunión estará destinada a recoger las conclusiones del proceso, así como a establecer los principales lineamientos para la continuidad del trabajo sobre el proyecto de ley.