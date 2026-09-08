¿Querés aprender masoterapia deportiva? Brindan un seminario con teoría y mucha práctica

El Centro de Masajes MEF de Esquel brindará en la localidad de El Hoyo un seminario intensivo de masoterapia deportiva, destinado a personas vinculadas con el deporte y a quienes quieran incorporar herramientas para acompañar la recuperación física.

La propuesta tendrá una modalidad teórico-práctica y abordará contenidos relacionados con la anatomía, la pisada, las lesiones frecuentes y la recuperación de deportistas. También incluirá herramientas de vendaje neuromuscular, según explicó en diálogo con Red43 Comarca Andina Fernando Ulloa, integrante del Centro de Masajes MEF.

La capacitación está pensada tanto para personas con conocimientos previos como para quienes se acercan por primera vez a la masoterapia. Según explicó Ulloa, se realizará una introducción a los conceptos básicos y luego se avanzará sobre técnicas y situaciones específicas vinculadas con la actividad deportiva.

Anatomía, pisada y recuperación

Uno de los ejes del seminario será el análisis de la pisada, con una aproximación a los distintos tipos (supinadora, pronadora y neutra) y su posible impacto sobre el tejido muscular de quienes realizan actividad física.

También se trabajará sobre lesiones y molestias frecuentes, entre ellas la denominada rodilla del corredor y la tendinopatía de Aquiles, además de herramientas relacionadas con el trabajo sobre el suelo y la recuperación muscular.

La jornada incluirá asimismo un abordaje integral de la recuperación del atleta, con ejemplos aplicados a distintas disciplinas, como ciclismo, levantamiento de peso, fútbol y deportes de impacto.

Otro de los contenidos será el vendaje neuromuscular, que se presentará como una herramienta complementaria al trabajo de masoterapia y recuperación.

Capacitación con contenidos teóricos y prácticos

El seminario se desarrollará durante una jornada intensiva, e incluirá explicaciones teóricas con instancias prácticas. Ulloa explicó que el objetivo es que quienes participan puedan comprender mejor qué sucede a nivel muscular durante la actividad física, identificar situaciones de sobrecarga y conocer recursos que puedan incorporarse al acompañamiento de deportistas.

En ese sentido, la propuesta busca brindar herramientas aplicables a distintos ámbitos deportivos y no se limita exclusivamente al trabajo específico de un masajista.

El Centro de Masajes MEF funciona en Esquel y cuenta con 11 años de experiencia vinculada a los masajes y la recuperación deportiva.

¿A quiénes está dirigido?

El seminario está destinado a atletas, profesores de educación física, kinesiólogos, preparadores físicos y entrenadores, además de personas que trabajen o tengan interés en el acompañamiento de deportistas. Entre los perfiles vinculados especialmente con la propuesta se encuentran quienes trabajan con fútbol, rugby, atletismo, trail, deportes de resistencia y otras disciplinas de impacto.

No es necesario contar con formación previa en masoterapia para participar, ya que la jornada contempla una introducción a los contenidos para quienes se acercan por primera vez a esta temática.

Sobrecargas y lesiones

Durante la capacitación también se abordará la relación entre determinados movimientos, la pisada y las sobrecargas musculares que pueden aparecer durante los entrenamientos. La propuesta apunta a que quienes acompañan a deportistas puedan reconocer mejor estas situaciones y comprender cómo pueden influir en el rendimiento y en la continuidad de un proceso de entrenamiento.

Desde el Centro de Masajes MEF remarcan la importancia de contar con herramientas que permitan trabajar no solamente sobre la recuperación posterior a una exigencia física, sino también comprender las condiciones que pueden favorecer molestias o limitaciones durante la práctica deportiva.

Datos del seminario

La capacitación tendrá lugar en El Hoyo, en una jornada intensiva de 10 a 19 horas, con modalidad teórico-práctica. La inversión es de $60.000 y los cupos son limitados.

Las personas interesadas pueden consultar y reservar su lugar a través de los teléfonos 2945 616254 y 2945 615234. También pueden encontrar al Centro de Masajes MEF en Instagram como @centrodemasajesmef.

O.P.