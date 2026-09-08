Se viene el Oktoberfest a Esquel

La Subsecretaría de Turismo, Deporte y Cultura de Esquel avanza en la consolidación de una agenda de trabajo conjunta con la Comunidad Alemana para dinamizar la actividad turística y ampliar las propuestas de cara a la temporada de primavera y verano.

El secretario del área, Walter Torres, y el asesor técnico Leandro Choi mantuvieron una reunión con los referentes de la comunidad germana, Günter Flass y Linda Frantzem, para coordinar un calendario de eventos de impacto en la ciudad, localidad que alberga a más de 20 colectividades.

Entre las iniciativas acordadas, se destaca la organización de un Oktoberfest en conjunto con las cervecerías locales para ofrecer un festival cervecero en la región. Además, el programa incluye un festival de cine alemán y celebraciones tradicionales destinadas a poner en valor la diversidad cultural del destino.

En el plano educativo, referentes de la colectividad ofrecieron brindar capacitaciones en idioma alemán dirigidas a informantes turísticos y personal abocado a la atención al público en la ciudad.

Desde la Subsecretaría de Turismo resaltaron la importancia de estas acciones para reafirmar la identidad multicultural de Esquel y potenciar la oferta turística que se brindará a los visitantes durante los próximos meses.

EBW