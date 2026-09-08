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08 de Septiembre de 2026
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Por Redacción Red43

La Feria de las Colectividades reunirá comunidades con gastronomía y cultura en Esquel

La Municipalidad de Esquel anunció una nueva edición de la Feria de las Colectividades para el sábado 12 de septiembre en la Sociedad Española, con entrada libre, platos típicos y espectáculos.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel confirmó la realización de una nueva edición de la Feria de las Colectividades, que reunirá la gastronomía, música y tradiciones de diez comunidades de la ciudad. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre, desde las 18 horas hasta la medianoche, en las instalaciones de la Sociedad Española con entrada libre y gratuita.

 

En esta oportunidad participarán las colectividades de Chile, Brasil, Alemania, Italia, España, Siria y Líbano, Paraguay, Gales y Venezuela. La jornada ofrecerá estands gastronómicos con bebidas y platos típicos, muestras institucionales, un desfile de trajes tradicionales, lecturas de poesía y espectáculos de danzas.

 

Durante la presentación del evento, la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, destacó que se trata de una propuesta organizada en conjunto con los referentes locales. "Nosotros vamos a realizar de esta feria de colectividades, que es un encuentro gastronómico y de cultura, el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 17, 18 horas hasta las 0 horas, hasta que terminemos, con una feria gastronómica que, bueno, ya las colectividades participan año a año, es una organización conjunta. Este año, el año pasado estuvimos charlando un montón sobre cómo se viene realizando y se tomó la decisión de hacerlo en la Sociedad Española", señaló.

 

Por parte de la Asociación Alemana, Günter repasó las propuestas culinarias e históricas que presentará la institución. "Nosotros como colectividad alemana vamos a hacer dos festán, uno con las comidas tradicionales, con algunas innovaciones, el chocolate top de Linda Franzen, la lindo top de Grissel Fischer y River Kuchen, que ya se hacía, de Alicia Brice, más los estrudel que siempre tenemos. Vamos a convidar el Glühwein, que es un vino caliente, muy bueno para los días de frío, y también vamos a tener nuestro stand cultural, donde vamos a rendir homenajes a los dos primeros inmigrantes alemanes que llegaron con el coronel Fontana, Kattenfeld y Helsing, y a nuestra inmigrante más conocida, que es la trochita", detalló.

 

En tanto, Nicole, representante del Gimnasio Alemán, resaltó la participación de los jóvenes en la cocina y la música del evento. "Nosotros damos un poquito lugar a jóvenes que se encariñaron con Alemania, quieren compartir un poquito canciones más modernas, más actuales, y también van a estar en un stand, y es todo dedicado a ellos, que ellos tenían que hacer y lo querían hacer, y van a cocinar también algunas comidas alemanas, pero todo en manos de ellos", remarcó.

 

Asimismo, la colectividad friulana dirá presente con bailes e historia del norte de Italia. "Por parte del Poblar de Esquel, también vamos a participar con comidas típicas de la región del Friuli, que es al norte de Italia. También vamos a hacer presentación del desfile, y también van a poder disfrutar de bailes típicos de la región, para seguir expandiendo la cultura", concluyeron desde la agrupación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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