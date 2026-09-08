La Feria de las Colectividades reunirá comunidades con gastronomía y cultura en Esquel

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Esquel confirmó la realización de una nueva edición de la Feria de las Colectividades, que reunirá la gastronomía, música y tradiciones de diez comunidades de la ciudad. El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 12 de septiembre, desde las 18 horas hasta la medianoche, en las instalaciones de la Sociedad Española con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad participarán las colectividades de Chile, Brasil, Alemania, Italia, España, Siria y Líbano, Paraguay, Gales y Venezuela. La jornada ofrecerá estands gastronómicos con bebidas y platos típicos, muestras institucionales, un desfile de trajes tradicionales, lecturas de poesía y espectáculos de danzas.

Durante la presentación del evento, la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, destacó que se trata de una propuesta organizada en conjunto con los referentes locales. "Nosotros vamos a realizar de esta feria de colectividades, que es un encuentro gastronómico y de cultura, el próximo sábado 12 de septiembre, a partir de las 17, 18 horas hasta las 0 horas, hasta que terminemos, con una feria gastronómica que, bueno, ya las colectividades participan año a año, es una organización conjunta. Este año, el año pasado estuvimos charlando un montón sobre cómo se viene realizando y se tomó la decisión de hacerlo en la Sociedad Española", señaló.

Por parte de la Asociación Alemana, Günter repasó las propuestas culinarias e históricas que presentará la institución. "Nosotros como colectividad alemana vamos a hacer dos festán, uno con las comidas tradicionales, con algunas innovaciones, el chocolate top de Linda Franzen, la lindo top de Grissel Fischer y River Kuchen, que ya se hacía, de Alicia Brice, más los estrudel que siempre tenemos. Vamos a convidar el Glühwein, que es un vino caliente, muy bueno para los días de frío, y también vamos a tener nuestro stand cultural, donde vamos a rendir homenajes a los dos primeros inmigrantes alemanes que llegaron con el coronel Fontana, Kattenfeld y Helsing, y a nuestra inmigrante más conocida, que es la trochita", detalló.

En tanto, Nicole, representante del Gimnasio Alemán, resaltó la participación de los jóvenes en la cocina y la música del evento. "Nosotros damos un poquito lugar a jóvenes que se encariñaron con Alemania, quieren compartir un poquito canciones más modernas, más actuales, y también van a estar en un stand, y es todo dedicado a ellos, que ellos tenían que hacer y lo querían hacer, y van a cocinar también algunas comidas alemanas, pero todo en manos de ellos", remarcó.

Asimismo, la colectividad friulana dirá presente con bailes e historia del norte de Italia. "Por parte del Poblar de Esquel, también vamos a participar con comidas típicas de la región del Friuli, que es al norte de Italia. También vamos a hacer presentación del desfile, y también van a poder disfrutar de bailes típicos de la región, para seguir expandiendo la cultura", concluyeron desde la agrupación.

EBW