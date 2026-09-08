La Copa Esquel define al campeón: Belgrano Seniors y San Martín van por el título

La Copa Ciudad de Esquel “Banco del Chubut” llega este miércoles a su gran definición con un duelo que tendrá un condimento especial: Belgrano Seniors y San Martín se enfrentarán por el título, en un partido que reunirá a dos históricos protagonistas del fútbol de la ciudad.

La jornada comenzará a las 19 horas, con el encuentro por el tercer y cuarto puesto entre el combinado del barrio Estación y Club Independiente. Luego, a las 20.45, llegará el turno de la gran final.

El torneo reunió a 32 equipos y más de 800 futbolistas, con participación de conjuntos de distintas localidades de la región y también de Chile. A lo largo de la competencia, además, hubo un importante acompañamiento de vecinos, familias e hinchadas.

“Fue un evento único en la ciudad”

El subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, destacó el desarrollo que tuvo la competencia y valoró especialmente el acompañamiento del público durante las distintas jornadas.

“Fue una fiesta a lo largo de todo el torneo”, sostuvo Maciel, quien recordó que la Copa comenzó atravesando jornadas de nieve, frío y viento y que ahora llegará a su definición con mejores condiciones climáticas.

El funcionario también resaltó el compromiso de los equipos que participaron y el esfuerzo realizado por delegaciones provenientes de Futaleufú, Palena, Gobernador Costa y Gualjaina, además de los representantes locales.

“Fue un evento único en la ciudad”, afirmó Maciel, y señaló que la intención es que la Copa continúe desarrollándose año tras año. En ese sentido, aseguró que se trata de una de las políticas deportivas más importantes de la ciudad y sostuvo que la competencia “llegó para quedarse”.

También puso en valor el trabajo conjunto entre el Municipio, los clubes y las tres ligas que participan de la organización: Liga de Veteranos, Liga de Independientes y Liga del Oeste del Chubut.

La jornada final tendrá entrada libre y gratuita y desde la organización invitaron a los vecinos a acercarse al Club Belgrano para acompañar la definición.

Belgrano Seniors va por el bicampeonato

Del otro lado estará Belgrano Seniors, que buscará repetir el título conseguido en la edición anterior.

Ignacio Goyeneche, representante del equipo, destacó la alegría por volver a disputar la definición y valoró especialmente el formato de una competencia que permite que los equipos de veteranos se enfrenten con conjuntos de Primera y de la Liga Independiente.

“Para nosotros la verdad que estamos muy contentos. El año pasado nos tocó salir campeones y este año volver a llegar a la final”, expresó.

Goyeneche también se refirió al rival y al significado especial que tendrá la definición para el plantel.

“Es un regalo que nos ha dado otra vez el fútbol, volver a disputar un partido tan importante contra la Primera de San Martín, clásico de toda la vida, y hoy como veteranos poder enfrentarlos”, señaló.

El representante de Belgrano Seniors explicó que gran parte del plantel está compuesto por jugadores que compartieron muchos años dentro de la cancha y que, luego de retirarse de la competencia formal, encontraron en el equipo una manera de continuar ligados al fútbol.

“Somos los mismos de siempre, las mismas caras, por eso también nos conocemos tanto con los chicos adentro de la cancha”, explicó.

Una Copa que volvió a reunir al fútbol de Esquel

Más allá de la definición deportiva, Goyeneche destacó el marco que tuvo la competencia durante sus distintas etapas y especialmente el acompañamiento de las hinchadas y los barrios.

Según relató, algunos partidos tuvieron una convocatoria de público poco habitual para los torneos locales, con tribunas colmadas y un fuerte acompañamiento a los equipos.

“Es importante para nosotros poder todavía sentirnos jugadores de fútbol, ya que lo hicimos toda la vida, y llegar a algo así con el marco, ver las hinchadas, los barrios, los equipos de Liga Independiente, la verdad que muy lindo”, expresó.

En ese sentido, planteó incluso la posibilidad de que una próxima edición pueda desarrollarse en otra época del año para evitar las bajas temperaturas, aunque remarcó que el acompañamiento conseguido durante esta Copa fue uno de sus puntos más destacados.

“Había dos mil, tres mil personas en la cancha, que eso no se ve nunca en lo que son los torneos locales”, afirmó.

La tercera edición de la Copa Ciudad de Esquel llega así a su última jornada con Belgrano Seniors buscando convertirse en bicampeón y San Martín intentando conseguir su primer título, en una final que además tendrá el atractivo de enfrentar a dos históricos clubes de la ciudad.

La cita será este miércoles en el Club Belgrano: a las 19 horas se jugará el partido por el tercer puesto y a las 20.45 comenzará la gran final.

AMD