La Hoya: concejales buscan participar formalmente de la mesa de trabajo

La concejal de Juntos por el Cambio, Liza Arrúa, se refirió a la reunión que mantuvo la Comisión de Ambiente, Producción y Turismo con el ministro de Turismo de Chubut, Diego Lapenna, en la que se abordó el funcionamiento de la concesión del Centro de Actividades de Montaña La Hoya y el trabajo de la nueva mesa conformada para analizar su desarrollo.

Arrúa explicó que la comisión modificó su día habitual de reunión para permitir la presencia del funcionario provincial. “La movimos al lunes para que pueda estar presente el Ministro de Turismo, que se ofreció a venir a hablar de manera directa sobre las inquietudes que se habían planteado en la comisión”, señaló.

Según detalló, uno de los principales temas fue la situación de la concesión de La Hoya y el funcionamiento de la nueva mesa de trabajo. “Fue una charla productiva, creo yo”, sostuvo.

La concejal indicó que durante el encuentro el ministro explicó los trabajos que se están realizando y los informes que comenzaron a elaborarse. En ese marco, se comprometió a enviar esa documentación al Concejo Deliberante para que los ediles puedan conocer los avances.

“Se comprometió a elevarnos unos informes, ya te digo que recién están elaborando al respecto y que se comprometió a enviárnoslo también al Concejo Deliberante para que estemos al tanto”, afirmó Arrúa.

Además, durante la reunión surgió la posibilidad de que representantes del Concejo Deliberante participen formalmente de la mesa de trabajo. Actualmente, según explicó la concejal, existe una invitación para participar de manera informal, pero desde la Comisión de Ambiente plantearon avanzar hacia una participación institucional.

“Simplemente quedó asentado en despacho ayer, que esa es una posibilidad, que formemos parte de esta mesa de manera formal”, explicó.

Arrúa también se refirió al balance de la temporada turística y consideró que el contexto económico condicionó el movimiento en la ciudad. “No fue una temporada exitosa obviamente, pero bueno, es la primera en que tenemos nieve, se pudo percibir un poco más de movimiento, pero la situación económica está muy complicada”, expresó.

En ese sentido, señaló que la menor llegada de turistas responde también a una realidad económica general que atraviesa a la provincia y al país, y remarcó que el análisis de la concesión continuará una vez finalizada la temporada.

“Quedamos que entre todos íbamos a evaluar o a tomar conocimiento también de qué cosas veían y en qué se proyectaba el trabajo a futuro”, concluyó.

R.G